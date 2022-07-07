وكيله: رزاق سيسيه تسبب في مشكلة مع الزمالك.. وقع على بياض

الخميس، 07 يوليه 2022 - 00:50

كتب : FilGoal

رزاق سيسيه - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

قال نبيل أبو زيد وكيل رزاق سيسيه لاعب الزمالك إن الأخير تسبب في حدوث مشكلة بينه وبين ناديه بسفره بشكل مفاجئ إلى كوت ديفوار.

رزاق سيسيه

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث نبيل أبو زيد لقناة "الحياة" قائلا: "عقد رزاق ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم أي 30 أغسطس".

وأكمل "رزاق سافر كوت ديفوار ولن يعود مجددا ويريد عدم الاستمرار مع الزمالك وتسبب في مشكلة بينه وبين الزمالك وهو يعرف أن عقده مازال مستمرا مع الزمالك".

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وواصل "سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري كانا يفاوضانه ولكنه وقع على بياض على عقد ثان مع الزمالك، وقع على بياض كي يتفق مع النادي على عقد جديد لكن لم يتم الاتفاق على أي شيء".

وشدد نبيل أبو زيد "الزمالك لو أراد التقدم بشكوى ضده فلن توجد مشكلة".

وأردف "أنا وكيله على الورق فقط لا غير وليس لي علاقة به بعد ذلك لأنني لا أريد حدوث مشكلة مع الزمالك، وأفضل شيء له أن يلعب في الاتحاد السكندري".

وشدد مجددا "يجب أن ينهي مشكلته مع الزمالك قبل الانتقال للاتحاد إن أراد".

وعن جون إيبوكا مهاجم إنبي قال "كنت وكيل جون إيبوكا في بداية الموسم لكن وكيله حاليا نيجيري".

وأردف "جلبت له عرضا إماراتيا وربما يتم الاتفاق وإنبي يريد الحصول على مليوني دولار لكن حتى الآن لم نتوصل لاتفاق".

وأتم "يجب أن تتم الصفقة حاليا لأن القيد في الإمارات سيغلق في شهر أغسطس".

وكان أمير مرتضى منصور المشرف على الزمالك أعلن سابقا توقيع عقوبة على رزاق بعد غيابه عن المران دون إذن.

الزمالك رزاق سيسيه
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