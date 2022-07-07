الصفقة التاسعة.. مونزا يعيد ماتيو بيسينا إلى وطنه

الخميس، 07 يوليه 2022 - 00:34

كتب : FilGoal

ماتيو بيسينا - إيطاليا - ويلز - يورو 2020

أتم مونزا الصاعد حديثا للدوري الإيطالي صفقته التاسعة خلال الانتقالات الصيفية الجارية بضم ماتيو بيسينا على سبيل الإعارة من أتالانتا.

ويمكن لمونزا ضم بيسينا نهائيا من أتالانتا حال دفع 15 مليون يورو.

ويمكن لميلان الحصول على 7 ملايين و500 ألف يورو حال انتقال بيسينا نهائيا لمونزا نظرا لوجود بند في تعاقده مع أتالانتا ينص على حصوله على نسبة 50% من إعادة البيع.

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وكان أدريانو جالياني المدير التنفيذي لمونزا قال في وقت سابق: "بيسينا هو اللاعب الوحيد الذي تخرج من أكاديمية مونزا ويلعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وكنا نسعى لضمه وهو ما تحقق والآن سيكون القائد".

وخاض اللاعب صاحب الـ25 عاما 96 مباراة مع أتالانتا سجل خلالهم ستة أهداف وصنع أربعة.

وبذلك أصبح بيسينا تاسع صفقات مونزا بعد ستيفانو سينسي من إنتر ميلان رفقة زميليه رانوكيا و ميكيلي دي جريجوريو.

هذا بالإضافة لليوناردو مانكوسو قادما من إيمبولي، وبيدرو بيريرا قادما من بنفيكا، وفالنتين أنتوف قادما من سسكا صوفيا، وأندريا كولباني ودافيدي بيتيلا الثنائي القادم من أتالانتا.

وسيلعب مونزا في الدرجة الإيطالية الأعلى لأول مرة في تاريخ النادي البالغ من العمر 110 عاما.

ماتيو بيسينا مونزا
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