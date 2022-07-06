طريق الزمالك – بيراميدز يسقط سيراميكا ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

تأهل بيراميدز إلى ربع نهائي كأس مصر عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف.

والتقى بيراميدز بمنافسه سيراميكا في ملعب الدفاع الجوي في إطار دور الـ16 من كأس مصر.

افتتح فخر الدين بن يوسف أهداف المباراة في الدقيقة 17.

وأضاف إسلام عيسى الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 67.

وقلص حمزة مجدي النتيجة بهدف أول لسيراميكا في الدقيقة 69.

وشهدت المباراة طرد محمود البدري لاعب سيراميكا في الدقيقة 82 عقب حصوله على إنذارين.

وبذلك سيواجه بيراميدز الفائز من مباراة إنبي والبنك الأهلي في ربع النهائي.

ويتواجد بيراميدز في طريق الزمالك الذي سيلاقي الإسماعيلي في دور الـ16، فيما يلتقي المصري بمنافسه إيسترن كومباني.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ ولم يكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة.

وفي الدقيقة 12 سدد أحمد توفيق كرة قوية لكنها مرت أعلى المرمى.

وعقب خمس دقائق أرسل أحمد توفيق عرضية قابلها فخر الدين بن يوسف برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لبيراميدز.

وكاد سيف تقا يدرك التعادل لسيراميكا لكن تسديدته تألق أمامها أحمد الشناوي.

واضطر محمد كوكو حارس سيراميكا للخروج مستبدلا بعد إصابة قوية تعرض لها بعدما سقط دون تدخل من أحد ليشارك عامر عامر بدلا منه.

وجاء الشوط الثاني هادئا في أحداثه في البداية إلى أن نجح إسلام عيسى في تسجيل الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 67 بعد تمريرة من وليد الكرتي ليسدد الأول بسهولة في الشباك.

ولكن بعد مرور دقيقتين فقط قلص حمزة مجدي النتيجة بهدف أول لسيراميكا بعد خطأ من إبراهيم توريه في تمرير الكرة ليخطفها شادي حسين ومررها لزميله الذي أسكنها الشباك.

حاول سيراميكا إدراك التعادل في الدقائق المتبقية من المباراة لكنه لم يشكل خطورة على مرمى بيراميدز لتنتهي المباراة بانتصار أصحاب الأرض.