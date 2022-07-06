انتهت كأس مصر - الجيش (0)-(1) السويس.. خسارة الطلائع
الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 17:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد منتخب السويس في دور الـ16 من كأس مصر 2021/2022.
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نهاية المباراة بفوز منتخب السويس بهدف دون رد
ق 66: باسم عادل جوووول ضربة جزاء للسويس
انطلاق المباراة
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