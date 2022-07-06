انتهت كأس مصر - الجيش (0)-(1) السويس.. خسارة الطلائع

رابطة الأندية تدعو مؤمن زكريا لحضور نهائي كأس الرابطة

مباشر كأس مصر – بيراميدز (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. انطلاق المباراة

مرتضى في جلسة مع لاعبي الزمالك: أنتم الأفضل ولا تنشغلوا بنتائج المنافس

طريق الأهلي - منتخب السويس يفجر مفاجأة ويقصي الجيش من الكأس ويوقف سلسلة العشري المحلية

تشكيل كأس مصر - رمضان ولاكاي يقودان بيراميدز.. وشادي حسين مهاجم وحيد لـ سيراميكا

وجوه جديدة في قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي

فيريرا: الجميع سيحصل على فرصة.. ولن أقبل بالتهاون

حمزة الجمل: ما حدث بعد مباراة غزل المحلة "زوبعة في الفنجان".. والمجلس أصر على بقائي