انتهت كأس مصر - الجيش (0)-(1) السويس.. خسارة الطلائع

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 17:57

كتب : FilGoal

فيكتوري بنينيانجا - طلائع الجيش - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد منتخب السويس في دور الـ16 من كأس مصر 2021/2022.

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نهاية المباراة بفوز منتخب السويس بهدف دون رد

ق 66: باسم عادل جوووول ضربة جزاء للسويس

انطلاق المباراة

طلائع الجيش منتخب السويس كأس مصر
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