انتهت نهائي يد البحر المتوسط - مصر (27)-(28) إسبانيا.. الفضية للفراعنة
الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 17:11
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر أمام إسبانيا في نهائي منافسات كرة اليد رجال بدورة ألعاب البحر المتوسط.
وتختتم منافسات دورة البحر المتوسط المقامة في وهران الجزائرية اليوم الأربعاء.
واختتمت مصر منافسات البطولة في المركز السادس برصيد 51 ميدالية متنوعة.
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نهاية المباراة مصر تحصد الفضية
يحيى الدرع يهدر التسديدة الأخيرة
سند يهدر رمية جزائية ومتبقي 20 ثانية
28-27 لإسبانيا ومتبقي 40 ثانية
27-27 التعادل قبل 3 دقائق من النهاية
25-23 تقدم مصري بهدفي الدرع وسيسا
23-23 التعادل في الدقيقة 16
23-22 الفارق يتقلص إلى هدف
23-20 عادل يسجل هدفيين متتاليين للمنتخب
20-18 سند يسجل رمية جزائية
19-18 صحوة إسبانية
19-14 الفارق يتسع لخمسة أهداف
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
16-13 مهاب سعيد مع نهاية الشوط
15-13 صحوة إسبانية
15-10 هنداوي يسجل والفارق يتسع
11-8 سند يسجل والتقدم المصري مستمر
9-7 تألق هنداوي وهدف لسند ريمونتادا مصرية
7-7 التعادل عن طريق علي زين
7-6 بكار يقلص الفارق
4-1 تفوق إسباني رغم النقص العددي
1-3 تقدم إسبانيا بعد مرور 5 دقائق
انطلاق المباراة