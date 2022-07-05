يورو السيدات - ضربة لـ إسبانيا.. نجمة برشلونة تصاب بالصليبي قبل يوم من انطلاق البطولة

تغيب ألكسيا بوتيّاس لاعبة منتخب إسبانيا وبرشلونة عن بطولة يورو 2022 للسيدات بعد تأكد إصابتها بالرباط الصليبي.

وتعرضت بوتيّاس لإصابة في ركبتها اليسرى خلال التدريبات اليوم -الثلاثاء- قبل يوم من انطلاق المسابقة.

وتنطلق البطولة المقامة في إنجلترا غدا -الأربعاء- حين يواجه منتخب إنجلترا نظيره النمساوي.

ويستهل منتخب إسبانيا مشواره في البطولة الجمعة المقبلة أمام فنلندا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويحظى منتخب إسبانيا للسيدات بسلسلة لا هزيمة بدأت في مارس 2020.

وكان أفضل إنجاز لإسبانيا في بطولة أمم أوروبا هو الدور قبل النهائي عام 1997، بالإضافة إلى الوصول إلى ربع النهائي في عامي 2013 و 2017.

وتعتبر بوتيّاس (28 عاما) أحد العناصر الأساسية التي يرتكز عليها منتخب إسبانيا للسيدات لبدأ حملته في يورو 2022.

الجوهرة

بوتياس أول إسبانية تفوز بجائزة الكرة الذهبية النسائية 2021 بالإضافة إلى أفضل لاعبة في العالم "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتصدرت المهاجمة الإسبانية قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي برصيد 11 هدفا كما سجلت 18 هدفا في الدوري الإسباني.

وحصدت بوتيّاس مؤخرا رقمًا قياسيًا بعدما سجلت ظهورها الـ100 مع إسبانيا، وكان ضمنهم نسختين في كأس العالم، بالإضافة إلى يورو عامي 2013 و 2017.