قائمة بيراميدز - استمرار غياب إكرامي وإبراهيم عادل أمام سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 22:40

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - صالح جمعة - عبد الله السعيد

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 لكأس مصر 2022.

وشهدت القائمة غياب شريف إكرامي وأحمد فتحي وعمر جابر وإبراهيم عادل.

في المقابل شهدت تواجد رمضان صبحي وعبد الله السعيد.

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وجاءت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - حسين السيد.

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا – إبراهيم بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

في المقابل اختار أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا 20 لاعبا للقاء.

وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو.

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - مصعب البطاط.

خط الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمد توني - عبد الرحمن بودي - إيفانز منساه - كوامي بونسو - مصطفى ميسي - حسام محمد - شريف دابو.

خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين - حمزة مجدي.

وتأهل بيراميدز لثمن النهائي بعد الفوز على لافيينا بنتيجة 1-0، فيما فاز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد بنتيجة 2-1.

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