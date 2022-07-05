تشكيل الدوري - خالد قمر يقود هجوم الجونة أمام الأهلي

اختار تامر مصطفى المدير الفني لـ الجونة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويقود خالد قمر هجوم الجونة أمام الأهلي في المباراة التي تجمعهم بعد قليل على استاد خالد بشارة.

وجاء التشكيل كالآتي:

الحارس: عماد السيد.

الدفاع: محمد نجيب - محمود الجزار - عمرو طارق.

الوسط: عمرو السعداوي - إسلام محارب - سيف العجوز - علي زعزع.

الهجوم: كريم طارق - خالد قمر - محمود الشبراوي.

دكة البدلاء: لؤي وائل - محمود الغرباوي - أحمد عامر - محمد عبد الجواد - عمرو بركات - إسلام عبد القادر - محمد عبد الجواد - ناصر ناصر دانيال ايدي - أرنو راندريانانتيناينا.

وعلى الجانب الآخر، يخوض سواريش مباراته الأولى كمدير فني للأهلي في الدوري المصري بعد أن قاده أمام بتروجت في نصف نهائي كأس مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، فيما يمتلك الجونة 21 نقطة في المركز 14 من 22 مباراة خاضها.