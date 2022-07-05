تشكيل الأهلي – ربيعة وصلاح محسن أساسيان أمام الجونة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 20:10

كتب : FilGoal

الأهلي

عاد صلاح محسن ورامي ربيعة لتشكيل الأهلي الأساسي في مواجهة الجونة.

ويلتقي الأهلي بالجونة في استاد خالد بشارة في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري.

ويشارك صلاح محسن في خط الهجوم على حساب حسين الشحات الغائب للإصابة.

كما يشارك الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف في عمق الدفاع على حساب محمد عبد المنعم الموقوف وياسر إبراهيم المصاب.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة

الهجوم: طاهر محمد طاهر – محمد شريف – صلاح محسن

دكة البدلاء: علي لطفي – محمود متولي – أليو ديانج – كريم فؤاد – محمود محمود – أحمد نبيل كوكا – زياد طارق – وليد سليمان – حسام حسن

ويخوض سواريش مباراته الأولى كمدير فني للأهلي في الدوري المصري بعد أن قاده أمام بتروجت في نصف نهائي كأس مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، فيما يمتلك الجونة 21 نقطة في المركز 14 من 22 مباراة خاضها.

الأهلي الجونة في الدوري الدوري المصري
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