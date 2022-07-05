تقرير: بايرن يتوصل لاتفاق مع دي ليخت

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 14:58

كتب : FilGoal

ماتيس دي ليخت - يوفنتوس

توصل بايرن ميونيخ لاتفاق شفهي مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس من أجل الانضمام للبافاري هذا الصيف.

وذكرت قناة SPORT1 الألمانية أن بايرن نجح في إقناع دي ليخت بالانضمام إليه.

فيما أوضحت جريدة ستاندرد الإنجليزية أن بايرن واثق من قدرته على خطف اللاعب أمام عرض تشيلسي المغري.

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وأضاف التقرير أن بايرن لا يرغب في الانجرار إلى حرب مزايدة مع تشيلسي، وبدلا من ذلك عمل على إقناع اللاعب برفض الانتقال إلى تشيلسي".

قبل أيام، رفض يوفنتوس عرضا من تشيلسي لضم مدافعه البالغ من العمر 22 عاما بحسب موقع توتوسبورت الإيطالي.

وكان هذا العرض يتضمن التخلي عن الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش أو المهاجم الألماني تيمو فيرنر لصالح يوفي.

وتضمن العرض مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لواحد من الثنائي المذكور أعلاه، ولكن لم يكن هذا كافيا بالنسبة لإدارة البيانكونيري، من أجل التخلي عن نجم الدفاع الهولندي.

وحاول تشيلسي في هذا العرض استغلال سعي يوفنتوس لدعم الهجوم والأجنحة، بعد عودة ألفارو موراتا إلى أتلتيكو مدريد ورحيل فيديريكو برناردسكي وباولو ديبالا بنهاية عقديهما.

ولم يتمكن فيرنر على وجه التحديد من إغراء ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، الذي يبحث عن مهاجم رقم 9 كلاسيكي يمتلك القوة البدنية، وهو ما لا يوفره المهاجم الألماني الأكثر اعتمادا على السرعة.

وحدد تشيلسي اسما جديدا حال فشل التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن تشيلسي يضع ميلان شكرينيار لاعب إنتر نصب أعينه بعد تعقد المفاوضات مع دي ليخت.

وأضافت الصحيفة أن إنتر حدد 70 مليون يورو سعر التخلي عن مدافعه السلوفاكي خلال هذا الصيف.

وشارك شكرينيار مع إنتر خلال الموسم الماضي في 48 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

وساهم شكرينيار (27 عاما) في تتويج إنتر بلقب الدوري الإيطالي موسم 2020-21 بعد غياب 11 عاما.

ويسعى تشيلسي لتدعيم خط الدفاع بعد رحيل المدافع الألماني أنطونيو رودرجير إلى ريال مدريد.

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