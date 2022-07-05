كرة سلة - ريال مدريد يعلن مدربه الجديد بعد 11 عاما من حقبة لاسو

أعلن ريال مدريد تعيين تشوس ماتيو كمدير فني لفريق رجال السلة خلفا لحقبة بابلو لاسو التي استمرت 11 عاما.

وعمل تشوس ماتيو مدربا مساعدا لبابلو لاسو المدير الفني السابق، وقاد ريال مدريد في سلسلة نهائي الدوري الإسباني التي حصد لقبها النادي الملكي في النهاية.

وقرر ريال مدريد إنهاء علاقته مع المدير الفني بابلو لاسو بالتراضي بسبب الحالة الصحية.

وكان ريال مدريد قد واجه ظرفًا صعبًا مباشرةً قبل بداية مباريات الدور النهائي، عندما تعرض مديره الفني بابلو لاسو لأزمة قلبية.

واضطر لاسو لقضاء يومين في العناية المركزة، قبل أن يغادر المستشفى لاحقًا دون أن يُسمَح له بقيادة ريال مدريد في المباريات من أرض الملعب.

ونجح تشوس ماتيو المدرب المساعد في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الغائب منذ ثلاث سنوات بالتغلب على برشلونة في سلسلة النهائي بثلاث مباريات مقابل مباراة واحدة.

وارتبط تشوس ماتيو المدير الفني الجديد بريال مدريد كمدرب للأكاديمية أو مساعد مدرب من 1990 إلى 2004 قبل أن يعود في 2014 حتى الوقت الحالي كمساعد لاسو.

وأرجع ريال مدريد قرار رحيل لاسو الذي يتولى قيادة ريال مدريد الفنية منذ 2011 لأسباب طبية بسبب الأزمة القلبية.

وذكر النادي في بيانه أن قرار رحيل لاسو يأتي بسبب عدم الجاهزية من الناحية الطبية.

ونجح لاسو في 11 عاما تولى فيها قيادة فريق كرة السلة الفوز بـ 22 لقبا.

وتوج لاسو بلقب الدوري ست مرات ومثلهم كأس ملك إسبانيا بينما حصد كأس أوروبا مرتين وبطولة إنتركونتينتال مرة وأخيرا التتويج بكأس السوبر سبع مرات.

ويعتبر لاسو أسطورة كرة السلة في ريال مدريد إذ عادل رقم لولو ساينز بـ 22 لقبا للنادي الملكي ولا يتفوق عليه سوى بيدرو فيرانديز بـ 27 لقبا.

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