دورة البحر المتوسط - حمزة يضمن ميدالية الشيش بلمسة ذهبية.. وخروج أبو القاسم

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 14:16

كتب : محمد سمير

محمد حمزة - سلاح شيش

ضمن محمد حمزة ميدالية جديدة للبعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 المقامة في وهران الجزائرية.

ووصل حمزة إلى نصف نهائي منافسات سلاح الشيش بعد مباراة مثيرة في ربع النهائي.

وتغلب حمزة على الإيطالي إدواردو لوبيري بنتيجة 15-14 في مباراة درامية.

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أما علاء أبو القاسم فودع المنافسات من ربع النهائي بعد الخسارة 13-15 أمام الصربي فيليكو كوك.

وتوقف لقاء أبو القاسم بسبب شعور اللاعب بالدوار قبل أن يتم علاجه ويستأنف المباراة.

بينما في مواجهة حمزة واللاعب الإيطالي فكانت متكافئة حتى النهاية وحسمت تقنية الفيديو تأهل البطل المصري.

وكانت النتيجة 14-14 قبل أن يحتفل اللاعب الإيطالي بفوزه وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم احتساب النقطة لمحمد حمزة ليضمن تأهله.

ويلعب حمزة أمام كارلوس لافادور بطل إسبانيا في الخامسة والنصف مساء.

وفي حال فوز محمد حمزة يلعب على الميدالية الذهبية أو الفضية أما في الخسارة يحصد البرونزية مباشرة.

وتختتم مصر مشاركاتها غدا الأربعاء في نهائي رجال كرة اليد أمام إسبانيا.

وبذلك ضمنت مصر اختتام مشواره بـ 51 ميدالية متنوعة في انتظار تحديد ميدالية حمزة ومنتخب اليد.

ورفعت البعثة المصرية رصيدها إلى المركز السادس في جدول ترتيب الميداليات بـ 49 ميدالية متنوعة حتى الآن.

وحصدت مصر حتى الآن 13 ميدالية ذهبية و14 فضية و22 برونزية.

وكانت البعثة المصرية قد حققت أمس الإثنين ميداليتين ذهبيتين عن طريق سيف عيسى بطل التايكوندو ومحمد السيد بطل سلاح المبارزة.

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