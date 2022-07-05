اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام لشهري فبراير ومارس

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 14:12

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

قرر اتحاد كرة القدم المصري صرف شهرين من مستحقات الحكام.

واعتمد الاتحاد رسميا صرف مستحقات شهري فبراير ومارس الماضيين من وذلك حرصا على توفير عوامل النجاح للحكام المصريين.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين الحكم الإنجليزي السابق مارتن كلاتنبرج مديرا للجنة تخطيط وتطوير التحكيم المصري في اتحاد الكرة.

أخبار متعلقة
بسبب مزراوي.. بافارد يدرس الرحيل من بايرن محامي السعيد لـ في الجول: المحكمة الرياضية أقرت بعدم أحقية الأهلي في الحجز على الأرصدة رومانو: ريال مدريد يستعد لتمديد عقد ثلاثي الفريق البرازيلي تريزيجيه يختار الانضمام لتدريبات طرابزون مبكرا

وقدم اتحاد الكرة كلاتنبرج يوم الخميس الماضي في مؤتمرا صحفيا عقده في مقر الاتحاد.

كلاتنبرج (47 عاما) أدار نهائي يورو 2016 ونهائي دوري أبطال أوروبا في نفس العام، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الأوروبي 2014، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2016.

وكان كلاتنبرج قد أعلن في فبراير 2017 عن ترك منصبه كحكم في الدوري الإنجليزي، من أجل منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفا لمواطنه هاوارد ويب.

وفي فبراير 2019 انتقل كلاتنبرج إلى الصين ليصبح أحد الحكام المحترفين هناك، ثم تولى مسؤولية اليونان في يوليو 2020.

يذكر أن الحكم المصري الدولي السابق عصام عبد الفتاح يتولى منصب رئاسة لجنة الحكام في الوقت الحالي.

طالع أيضا:

أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك من دوري السوبر

محامي السعيد يحكي لـ في الجول مراحل النزاع القضائي مع الأهلي

حقيقة شرط سواريش الجزائي وموقف الأهلي من دوري السوبر

برشلونة يناقش إمكانية ضم رونالدو

الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام
نرشح لكم
اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة مصر ضد مالاوي في الإسكندرية بالسعة الكاملة محامي السعيد لـ في الجول: المحكمة الرياضية أقرت بعدم أحقية الأهلي في الحجز على الأرصدة نيبوشا: الأهلي القطري حاول ضم أوباما ثلاث مرات أمير مرتضى: غرامة كهربا؟ إما الدفع أو الإيقاف مستشار الأهلي القانوني يكشف تطورات مستحقات صفقة رمضان وموقف هدرسفيلد وجديد كوليبالي موعد مباريات الثلاثاء 5 يوليو 2022.. الأهلي في الدوري وسموحة بـ الكأس دورة ألعاب المتوسط - منتخب فرنسا يحصل على ذهبية كرة القدم نهائي كأس الرابطة المصري بتحكيم أجنبي
أخر الأخبار
كرة سلة - ريال مدريد يعلن مدربه الجديد بعد 11 عاما من حقبة لاسو 5 دقيقة | رياضات أخرى
كريستوفر جالتييه مدربا لـ باريس سان جيرمان 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة مصر ضد مالاوي في الإسكندرية بالسعة الكاملة 27 دقيقة | الكرة المصرية
دورة البحر المتوسط - حمزة يضمن ميدالية الشيش بلمسة ذهبية.. وخروج أبو القاسم 36 دقيقة | رياضات أخرى
اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام لشهري فبراير ومارس 40 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب مزراوي.. بافارد يدرس الرحيل من بايرن 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
محامي السعيد لـ في الجول: المحكمة الرياضية أقرت بعدم أحقية الأهلي في الحجز على الأرصدة ساعة | الكرة المصرية
رومانو: ريال مدريد يستعد لتمديد عقد ثلاثي الفريق البرازيلي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة