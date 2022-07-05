اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام لشهري فبراير ومارس

قرر اتحاد كرة القدم المصري صرف شهرين من مستحقات الحكام.

واعتمد الاتحاد رسميا صرف مستحقات شهري فبراير ومارس الماضيين من وذلك حرصا على توفير عوامل النجاح للحكام المصريين.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين الحكم الإنجليزي السابق مارتن كلاتنبرج مديرا للجنة تخطيط وتطوير التحكيم المصري في اتحاد الكرة.

وقدم اتحاد الكرة كلاتنبرج يوم الخميس الماضي في مؤتمرا صحفيا عقده في مقر الاتحاد.

كلاتنبرج (47 عاما) أدار نهائي يورو 2016 ونهائي دوري أبطال أوروبا في نفس العام، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الأوروبي 2014، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2016.

وكان كلاتنبرج قد أعلن في فبراير 2017 عن ترك منصبه كحكم في الدوري الإنجليزي، من أجل منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفا لمواطنه هاوارد ويب.

وفي فبراير 2019 انتقل كلاتنبرج إلى الصين ليصبح أحد الحكام المحترفين هناك، ثم تولى مسؤولية اليونان في يوليو 2020.

يذكر أن الحكم المصري الدولي السابق عصام عبد الفتاح يتولى منصب رئاسة لجنة الحكام في الوقت الحالي.

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