رومانو: ريال مدريد يستعد لتمديد عقد ثلاثي الفريق البرازيلي

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 13:21

كتب : FilGoal

فينيسيو جونيور - إدير ميليتاو - رودريجو

يستعد ريال مدريد لتمديد عقد ثلاثي الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، ورودريجو، وإدير ميليتاو وفقا للإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

رودريجو سيلفا

النادي : ريال مدريد

إيدير ميليتاو

النادي : ريال مدريد

فينيسيوس جونيور

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويريد ريال مدريد تأمين لاعبي الفريق بعقود طويلة المدى لضمان عدم الدخول في مشاكل تميد العقود قبل نهايتها بفترة قصيرة.

وشدد رومانو على أن ريال مدريد قد توصل لاتفاق مع الثلاثي بالفعل للتوقيع على العقود الجديدة.

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وسيوقع كل من ميليتاو ورودريجو على عقد حتى 2028، بينما سيوقع فينيسيوس على عقد حتى 2027.

وسيضع ريال مدريد شرطا جزائيا في عقود الثلاث لاعبين بقيمة مليار يورو لكل منهم.

الثلاثي قدم أداء رائع برفقة ريال مدريد في الموسم الماضي وحجز كل منهم مقعد أساسي في تشكيل الفريق.

ونجح ريال مدريد في التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.

وأتم الفريق الإسباني التعاقد مع لاعبين حتى الآن وهم أوريلين تشواميني قادما من موناكو وأنطونيو روديجير في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع تشيلسي.

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إدير ميليتاو فينيسيوس جونيور رودريجو ريال مدريد
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