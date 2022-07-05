رومانو: ريال مدريد يستعد لتمديد عقد ثلاثي الفريق البرازيلي

يستعد ريال مدريد لتمديد عقد ثلاثي الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، ورودريجو، وإدير ميليتاو وفقا للإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

ويريد ريال مدريد تأمين لاعبي الفريق بعقود طويلة المدى لضمان عدم الدخول في مشاكل تميد العقود قبل نهايتها بفترة قصيرة.

وشدد رومانو على أن ريال مدريد قد توصل لاتفاق مع الثلاثي بالفعل للتوقيع على العقود الجديدة.

وسيوقع كل من ميليتاو ورودريجو على عقد حتى 2028، بينما سيوقع فينيسيوس على عقد حتى 2027.

وسيضع ريال مدريد شرطا جزائيا في عقود الثلاث لاعبين بقيمة مليار يورو لكل منهم.

الثلاثي قدم أداء رائع برفقة ريال مدريد في الموسم الماضي وحجز كل منهم مقعد أساسي في تشكيل الفريق.

ونجح ريال مدريد في التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.

وأتم الفريق الإسباني التعاقد مع لاعبين حتى الآن وهم أوريلين تشواميني قادما من موناكو وأنطونيو روديجير في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع تشيلسي.

اقرأ أيضا:

أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك من دوري السوبر

محامي السعيد يحكي لـ في الجول مراحل النزاع القضائي مع الأهلي

حقيقة شرط سواريش الجزائي وموقف الأهلي من دوري السوبر

برشلونة يناقش إمكانية ضم رونالدو