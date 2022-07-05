بوتشيتينو يرحل عن باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 12:46

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوتشيتينو

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رحيل ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق بشكل رسمي.

يأتي ذلك بعدما قضى المدرب الأرجنتيني موسم ونصف مع العملاق الباريسي.

وقاد بوتشيتينو باريس في 84 مباراة حقق خلالها 56 انتصار وتلقى 15 هزيمة وتعادل في 13 مباراة.

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وفاز أيضا مع باريس بـ3 بطولات وهم الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي.

وودع دوري أبطال أوروبا في أول موسم له من دور نصف النهائي ضد مانشستر سيتي، ثم خرج من دور الـ16 في الموسم الماضي أمام ريال مدريد.

وتوصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق مع نادي نيس لتولي كريستوف جالتييه تدريب الفريق الباريسي خلفا لماوريسيو بوكيتينو بداية من الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تعيين جالتييه رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

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