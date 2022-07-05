زكي شيليك ينضم إلى روما

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 12:35

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - روما - ليستر سيتي - دوري المؤتمر الأوروبي

أعلن نادي روما يوم الثلاثاء ضم الدولي التركي زكي شيليك من نادي ليل الفرنسي.

ووقع زكي على عقد يربطه بروما لمدة أربع سنوات حتى 30 يونيو 2026.

وقال شيليك لموقع ناديه: "إنه لشرف لي أن ألعب في مثل هذا النادي الكبير. لدي طموحات كبيرة وأريد مساعدة هذا الفريق على النجاح".

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وأضاف البالغ من العمر 25 عاما "أشعر بالتركيز والاستعداد. لن أستسلم أبدا، سأقاتل من أجل كل شيء على أرض الملعب".

سيرتدي الظهير الأيمن التركي القميص رقم 19 مع روما.

من جهته، قال تياجو بينتو المدير العام لذئاب روما: "نحن سعداء حقا بأن زكي قرر القدوم إلى روما".

وأضاف "على الرغم من كونه لا يزال صغيرا في السن، غير أنه اكتسب بالفعل الكثير من الخبرات على المستويين الأوروبي والدولي".

وبدأ زكي مشواره الكروي مع نادي بورصا سبور ثم انضم إلى ليل في عام 2018.

وتوج شيليك بلقب الدوري الفرنسي عام 2021، وخاض 147 مباراة مع فريقه السابق في كل المسابقات.

وشارك مع المنتخب التركي في 32 مباراة دولية.

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