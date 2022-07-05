نيبوشا: الأهلي القطري حاول ضم أوباما ثلاث مرات

كشف نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني الحالي لفريق الأهلي القطري والسابق للزمالك عن اقتراب محاولات ناديه لضم أوباما ثلاث مرات من قبل.

وسبق لنيبوشا قيادة فريق الزمالك، ويقود حاليا فريق الأهلي القطري.

ويقترب بدر بانون مدافع الأهلي المصري من الانتقال إلى الأهلي القطري.

وقال نيبوشا عبر قناة الحياة: "عشت في مصر وأعلم أنها جزء مني وأتابع اللاعبين كل فترة".

وعن التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري أوضح "أتابع المسابقة وأثق في اللاعبين المصريين جدا، الوقت غير مناسب للحديث عن بعضهم حاليا".

وكشف نيبوشا "الأهلي القطري كان قريبا من التعاقد مع يوسف أوباما، كنا مهتمين بضمه ثلاث مرات سابقة ولكن لم تتم الصفقة في النهاية".

وأضاف "هذه هي كرة القدم في بعض الأحيان يكون انتقال لاعب سهل جدا وأحيان أخرى يكون صعبا".

وشدد "أتوقع أن أوباما إذا غير وجهته سينجح كثيرا وبالتالي يعود ذلك بالفائدة على منتخب مصر".

وتابع مدرب الأهلي القطري "الدوري المصري لديه كل الإمكانيات من أجل التطور والسبب واضح لأن الجماهير المصرية تعشق كرة القدم".

وبالحديث عن نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي قال: "الفرص متساوية بين الفريقين ولكن أتمنى حصد الزمالك اللقب، وظهور الفريقين بشكل يليق بقيمة الكرة المصرية".

أما عن قائد الزمالك محمود شيكابالا فأوضح "للأسف لم تكن هناك فرصة للعمل مع شيكابالا، أسمع الكثير عنه وكنت أعلم جيدا مدى الطاقة والحب الذي يدفعه للنادي واللاعبين وكل ذلك يفتقد بغيابه داخل وخارج الملعب".

واختتم نيبوشا تصريحاته "لست متفاجئا بقدرته على اللعب حتى الآن، ولا أتوقع أن النادي يرغب في رحيله ومن الواضح جدا استمتاعه بكرة القدم وبالتالي استمراره فيها بعد إنهاء مسيرته".

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