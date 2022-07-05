ليون يضم ظهير أيسر الفتح الرباطي المغربي

أعلن نادي ليون التعاقد رسميا مع أشرف العزيري ظهير أيسر الفتح الرباطي المغربي.

وتعاقد ليون مع الظهير الأيسر الشاب البالغ من العمر 20 عاما لمدة 4 مواسم وحتى موسم 2026.

يأتي ذلك ضمن اتفاقية وقعها النادي الفرنسي مع شركة "فوس رباط" للتعاون المشترك والتي أسفرت عن انتقال اللاعب الشاب إلى ليون.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب المغربي إلى صفوف الفريق الثاني لـ أولمبيك ليون أولا، على أن يتم تصعيده للفريق الأول في المستقبل.

ويلعب أشرف العزيري ضمن صفوف منتخب المغرب للشباب، ومن المتوقع له أن يكون أحد نجوم أسود الأطلس في السنوات المقبلة.

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