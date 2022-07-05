أمير مرتضى: غرامة كهربا؟ إما الدفع أو الإيقاف

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك عن مستجدات قضية ناديه ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي.

محمود كهربا النادي : هاتاي سبور الزمالك

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أزمة كهربا الآن تُنظر أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لاتخاذ عقوبة انضباطية ضده".

وأضاف "وذلك بعدما تخطى المدة المسموح له بها لتنفيذ الحكم النهائي من المحكمة الرياضية".

وواصل "المحكمة أرسلت الحكم إلى الاتحاد الدولي الذي منح اللاعب فترة سماح 45 يوما لسداد الغرامة لكنه لم ينفذ الحكم".

وأتم تصريحاته "والآن أصبح كهربا أمام خيارين وهما إما الدفع أو التعرض للإيقاف".

وحصل الزمالك على حكم نهائي بوجوب دفع كهربا لغرامة مالية إثر مغادرته للفريق صوب الدوري البرتغالي رغم عقده مع الأبيض، قبل أن ينتقل إلى الأهلي.

وقضى كهربا النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف هاتاي التركي من الأهلي.

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