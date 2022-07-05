موعد مباريات الثلاثاء 5 يوليو 2022.. الأهلي في الدوري وسموحة بـ الكأس

يشهد اليوم الثلاثاء مباراتين في منافساتي الدوري المصري وكأس مصر للموسم الجاري.

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يحل الأهلي ضيفا على فريق الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء على استاد خالد بشارة بالجونة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يستضيف سموحة فريق كفر الشيخ في تمام السادسة مساء.

وتقام المباراة على استاد الإسكندرية ضمن مباريات ثمن نهائي كأس مصر للموسم الجاري.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

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