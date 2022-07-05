دورة ألعاب المتوسط - منتخب فرنسا يحصل على ذهبية كرة القدم

حقق منتخب فرنسا الميدالية الذهبية لمنافسات كرة القدم للرجال بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وحقق منتخب فرنسا الفوز في المباراة النهائية على إيطاليا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب وهران الأولمبي.

وسجل ليني برينجيل هدف فرنسا الوحيد في المباراة.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على تركيا، بينما تأهل منتخب إيطاليا على حساب المغرب.

ونجح منتخب المغرب في الحصول على الميدالية البرونزية بعد الفوز على تكريا ف يمباراة تحديد المركز الرابع والثالث بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الميدالية الذهبية هي الثانية لفرنسا في تاريخ منافسات كرة القدم في تاريخ دورة ألعاب كرة القدم.

ويعد منتخب إيطاليا هو الأكثر تتويجا بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط برصيد 4 ميداليات.

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