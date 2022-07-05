نهائي كأس الرابطة المصري بتحكيم أجنبي

أعلنت رابطة الأندية المصري إقامة نهائي كأس الرابطة بتحكيم أجبني بناء على طلب طرفي اللقاء.

وجاء بيان رابطة الأندية كالآتي: "قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة بطاقم تحكيم أجنبي، وذلك بناء على طلب الناديين طرفي اللقاء، وتتمنى رابطة الأندية التوفيق لجميع الأندية".

ويقام نهائي النسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية يوم الخميس 7 يوليو بين غزل المحلة وفيوتشر على استاد القاهرة.

ووصل غزل المحلة إلى النهائي بعد الفوز على الإسماعيلي بركلات الترجيح في دور نصف النهائي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

بينما حقق فيوتشر الفوز على إنبي في دور نصف النهائي بهدفين دون مقابل.

ويلعب فيوتشر النهائي الأول له منذ إنشاء النادي وصعوده للدوري الممتاز في بداية الموسم الحالي.

بينما يلعب غزل المحلة النهائي التاسع في تاريخه ويسعى لأول فوز بعد خسارته لـ 8 نهائيات سابقة خلال تاريخه.

وفي نفس اليوم ستقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الإسماعيلي وإنبي.

وتعقد رابطة الأندية مؤتمرا صحفيا عصر الأربعاء المقبل للإعلان عن عدد من القرارات الهامة.

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