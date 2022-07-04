رئيس أسوان: لن نكمل التعاقد مع إيفونا حتى يتجاوز الكشف الطبي

شدد الشافعي صالح رئيس نادي أسوان على أن تعاقد ناديه مع الجابوني ماليك إيفونا لم يكتمل حتى الآن.

ماليك إيفونا النادي : أسـوان أسـوان

وقال الشافعي صالح لقناة أون تايم سبورتس 2: "لن نكمل التعاقد رسميا مع إيفونا حتى يتجاوز الكشف الطبي".

وأضاف "ويأتي ذلك حتى نتأكد جيدا من سلامة اللاعب الصحية وقدرته على اللعب معنا".

وأكمل "ربيع ياسين المدير الفني للفريق يرحب بالتعاقد مع اللاعب ولكن بشرط سلامته صحيا".

وأعلن نادي أسوان الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز ضم ماليك إيفونا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وسبق للمهاجم الجابوني اللعب في الدوري المصري من قبل عندما لعب للأهلي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي أسوان عن انتقال اللاعب في صفقة انتقال حر دون تحمل أي أعباء مالية.

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