رومانو: فيورنتينا أتم اتفاقه مع ريال مدريد بشأن يوفيتش

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 23:36

كتب : FilGoal

احتفال لوكا يوفيتش بهدفه في مرمى ريال سوسيداد

أتم نادي فيورنتينا الإيطالي اتفاقه مع ريال مدريد لضم لوكا يوفيتش لاعب الفريق الإسباني وفقا للإيطالي فابريزيو روماني الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وأشار رومانو إلى أن الاتفاق بين ريال مدريد وفيورنتينا قد تم على انتقال اللاعب بشكل نهائي بعد فترة طويلة من المفاوضات على جلبه بصيغة الإعارة.

وسيوقع يوفيتش على عقد لمدة موسمين مع فيورنتينا حتى نهاية شهر يونيو 2024 مع خيار التجديد لموسمين إضافيين.

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وفقا لجيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الموثوق فإن يوفيتش سينضم لفيورنتينا بشكل مجاني مع تحمل النادي لراتبه بالكامل.

وسيضع ريال مدريد بندا يسمح له بالحصول على 50% من قيمة صفقة بيع يوفيتش من قبل فيورنتينا في المستقبل.

يوفيتش كان قد انضم لريال مدريد في عام 2019 قادما من إينتراخت فرانكفورت ولم يتمكن من الحصول على مقعد أساسي مع الفريق.

وشارك للاعب الصربي صاحب 24 عاما خلال الموسم الماضي في 19 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 آخرين.

وكان يوفيتش قد قضى الموسم قبل الماضي معارا لناديه السابق بسبب عدم حصوله على فرصة كبيرة مع ريال مدريد.

وشارك لاعب فرانكفورت السابق مع ريال مدريد في 51 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة 5، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.

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