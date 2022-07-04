سعد شلبي: هذا موقف الأهلي من دوري السوبر.. وشرط سواريش الجزائي ضمن "سرية التعاقدات"

أعرب سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن سعادته بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإعادة المباريات النهائية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية إلى نظام الذهاب والإياب من جديد.

وقال شلبي: "هذا كان أحد مقترحاتنا. وهذا موقف تاريخي سيحسب للأهلي فيما بعد داخل صناعة الكرة الإفريقية، وهو يحمل تقديرا كبيرا من الاتحاد الإفريقي للنادي الأهلي".

وأضاف "القرار يؤكد صحة رؤية النادي الأهلي. نحترم سلطة الاتحاد الإفريقي، ونحن نقدم المقترحات بصفتنا أحد أعرق وأكبر أندية القارة الإفريقية ويأتي القرار ليعكس التقدير المتبادل بيننا وبين كاف".

أما عن دوري السوبر الإفريقي قال شلبي: "في وقت كأس أمم إفريقيا في الكاميرون وصلتنا دعوة شخصية لرئيس النادي محمود الخطيب للتشاور على هامش البطولة في بعض الأمور التي تخص تطوير الكرة الإفريقية".

وأضاف "في ذلك الوقت كنا مسافرين بسبب بطولة كأس العالم للأندية، فتم تفويض عمرو شاهين (الرئيس التنفيذي لشركة الكرة) بتكليف رسمي من النادي الأهلي، وقد عكس رؤية النادي فيما يتعلق بدوري السوبر".

وأوضح "رؤيتنا كانت أن ننتظر حتى تأتينا لوائح ومعايير واضحة للمشاركة. نحتاج معرفة القواعد التنظيمية والجوائز المالية، وحين تردنا قرارات بذلك نعرضها على لجنة التخطيط وندرس الموقف ثم نعلن قرارنا".

وتابع المدير التنفيذي للنادي الأهلي "نرحب بأي تطوير تشهده كرة القدم الإفريقية ومسابقاتها، وخصوصا أن زيادة قيمة جوائز البطولات الإفريقية كانت أحد أهم مطالبنا في المؤتمر الصحفي".

وعن حقيقة وجود شرط جزائي بعقد المدرب الجديد ريكاردو سواريش قال شلبي: "هناك سرية لبنود التعاقد يجب الحفاظ عليها. كلا الطرفين وضعا ما يحفظ حقوقهما في العقد".

وأخيرا عن الحضور الجماهيري لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته 21 يوليو قال شلبي: "غدا سيقام اجتماع أمني للتنسيق فيما يخص المباراة. أتمنى أن يكون هناك حضور جماهيري بشكل كبير".

ونفى شلبي وصول مكافأة وصافة دوري أبطال إفريقيا إلى الأهلي حتى الآن.

يذكر أن الأهلي خسر نهائي دوري الأبطال في 30 مايو الماضي أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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