يحيى الكومي لـ في الجول: حمزة الجمل مستمر في تدريب الإسماعيلي

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 23:05

كتب : بسام أبوبكر

يحيى الكومي

أكد يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي على استمرار حمزة الجمل في منصبه كمدير فني للفريق.

وقال يحيى الكومي لـFilGoal.com: "حمزة الجمل مستمر في منصبه كمدير فني ولن يرحل عن الإسماعيلي".

وأضاف "اجتماع مجلس الإدارة لا يزال مستمرا حتى الآن، وعقب نهاية الاجتماع سنعلن عن قرارات المجلس".

أخبار متعلقة
خبر في الجول - الإسماعيلي يتواصل مع إيهاب جلال.. وموقف مدرب مصر السابق خبر في الجول - اجتماع في الإسماعيلي لتحديد مصير الجمل.. ودراسة أسماء المرشحين لخلافته خبر في الجول - حمزة الجمل يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الإسماعيلي

وخسر الإسماعيلي أمام غزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

وتولى حمزة الجمل تدريب الإسماعيلي خلفا لـ حمد إبراهيم المدير الفني السابق للفريق.

وقاد الجمل الدراويش في 6 مباريات خلال مسابقة الدوري، حقق الفوز مرتين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر لقاء واحد أمام الزمالك.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 22 مباراة.

اقرأ أيضا:

رسالة من موسيماني إلى سواريش

ظهور رونالدو بعد تغيبه عن مانشستر يونايتد

في الجول يكشف سبب غياب الشحات وعبد المنعم

منتخب اليد يضمن ميدالية لمصر في دورة المتوسط

الإسماعيلي الدوري المصري يحيى الكومي حمزة الجمل
نرشح لكم
محامي السعيد يحكي لـ في الجول مراحل النزاع القضائي مع الأهلي.. والخطوات المقبلة محمد عادل حكما لمباراة الجونة والأهلي خبر في الجول - الإسماعيلي يتواصل مع إيهاب جلال.. وموقف مدرب مصر السابق محامي السعيد: تقدمنا بدعوى لرفع الحجز على أرصدته.. ونطالب بإيقاف الأهلي مستشار الأهلي القانوني لـ في الجول: حصلنا على حكم بالحجز على أرصدة عبد الله السعيد خبر في الجول - اجتماع في الإسماعيلي لتحديد مصير الجمل.. ودراسة أسماء المرشحين لخلافته خبر في الجول - حمزة الجمل يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الإسماعيلي بمشاركة أبو جبل وفتوح وحازم والمثلوثي.. الزمالك يفوز على المقاصة وديا
أخر الأخبار
يحيى الكومي لـ في الجول: حمزة الجمل مستمر في تدريب الإسماعيلي 24 دقيقة | الكرة المصرية
آس: روما قريب من التوقيع مع إيسكو 36 دقيقة | ميركاتو
مفاجأة كبرى.. آس: برشلونة يناقش إمكانية ضم رونالدو 58 دقيقة | الدوري الإسباني
محامي السعيد يحكي لـ في الجول مراحل النزاع القضائي مع الأهلي.. والخطوات المقبلة ساعة | الكرة المصرية
محمد عادل حكما لمباراة الجونة والأهلي ساعة | الكرة المصرية
اتحاد جدة يتعاقد مع نونو سانتو 2 ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول - الإسماعيلي يتواصل مع إيهاب جلال.. وموقف مدرب مصر السابق 2 ساعة | الكرة المصرية
فيديو في الجول - صادق فهمي.. أول مصري لعب في أرسنال 2 ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة