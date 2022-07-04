آس: روما قريب من التوقيع مع إيسكو

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

إيسكو - مارك كوكوريا - خيتافي - ريال مدريد

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن رغبة روما في التعاقد مع إيسكو لاعب ريال مدريد السابق.

إيسكو

النادي : ريال مدريد

روما

وفقا لآس فإن إيسكو لم يتخذ قراره بالنادي الذي سينضم إليه بعد ولكن روما من الفرق القريبة لضمه وقد تنتهي الصفقة في الأسبوع المقبل.

علاقة روما القوية بخورخي مينديز وكيل اللاعب قد تكون هي المفتاح لإتمام الصفقة.

أخبار متعلقة
مفاجأة كبرى.. آس: برشلونة يناقش إمكانية ضم رونالدو محامي السعيد يحكي لـ في الجول مراحل النزاع القضائي مع الأهلي.. والخطوات المقبلة محمد عادل حكما لمباراة الجونة والأهلي اتحاد جدة يتعاقد مع نونو سانتو

وحصل إيسكو على العديد من العروض في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويفكر لاعب ريال مدريد السابق أيضا في عرضين من ريال بيتيس وإشبيلية للانضمام إليهم في الموسم المقبل.

رغبة إيسكو هي المشاركة في دوري أبطال أوروبا وهو ما يتحقق مع إشبيلية ولكن المشكلة تأتي في سقف رواتب النادي الذي لن يسمح بضمه.

وقد يفكر أيضا اللاعب صاحب الـ 30 عاما في خيار ريال بيتيس لوجود مانويل بيليجريني المدرب الذي تألق برفقته في مالاجا.

الأيام المقبلة ستحسم مصير إيسكو والذي يرغب في الانضمام لفريق يلعب في صفوفه بشكل أساسي لكي يعوض الموسمين الماضيين مع ريال مدريد الذي غاب خلالهم عن المشاركة بشكل كبير.

صاحب الـ 30 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع ريال مدريد في 17 مباراة وسجل هدفين بجميع المسابقات.

وأعلن ريال مدريد رحيل إيسكو عن الفريق بعدما انضم إليه في صيف 2013 وخاض 353 مباراة وسجل 53 هدفا وصنع 65 وأسهم في التتويج بـ 19 لقبا.

اقرأ أيضا:

رسالة من موسيماني إلى سواريش

ظهور رونالدو بعد تغيبه عن مانشستر يونايتد

في الجول يكشف سبب غياب الشحات وعبد المنعم

منتخب اليد يضمن ميدالية لمصر في دورة المتوسط

إيسكو روما
نرشح لكم
مفاجأة كبرى.. آس: برشلونة يناقش إمكانية ضم رونالدو سكاي: إيفرتون الأقرب للتوقيع مع مهاجم تشيلسي لو باريزيان: سكاماكا صفقة باريس سان جيرمان القادمة فرانك كيسي – من العسكرية والتسنين إلى كامب نو الإعارات لا تتوقف.. مهاجم إنتر الشاب ينتقل إلى أندرلخت الصفقات المجانية تتهاطل.. برشلونة يضم كريستينسن "سوق انتقالات لويز".. بيتيس يعلن ضم مدافع لاتسيو ذا أثليتك: إريكسن يوافق على الانضمام لـ مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
يحيى الكومي لـ في الجول: حمزة الجمل مستمر في تدريب الإسماعيلي 24 دقيقة | الكرة المصرية
آس: روما قريب من التوقيع مع إيسكو 36 دقيقة | ميركاتو
مفاجأة كبرى.. آس: برشلونة يناقش إمكانية ضم رونالدو 58 دقيقة | الدوري الإسباني
محامي السعيد يحكي لـ في الجول مراحل النزاع القضائي مع الأهلي.. والخطوات المقبلة ساعة | الكرة المصرية
محمد عادل حكما لمباراة الجونة والأهلي ساعة | الكرة المصرية
اتحاد جدة يتعاقد مع نونو سانتو 2 ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول - الإسماعيلي يتواصل مع إيهاب جلال.. وموقف مدرب مصر السابق 2 ساعة | الكرة المصرية
فيديو في الجول - صادق فهمي.. أول مصري لعب في أرسنال 2 ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة