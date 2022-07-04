آس: روما قريب من التوقيع مع إيسكو

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن رغبة روما في التعاقد مع إيسكو لاعب ريال مدريد السابق.

إيسكو النادي : ريال مدريد روما

وفقا لآس فإن إيسكو لم يتخذ قراره بالنادي الذي سينضم إليه بعد ولكن روما من الفرق القريبة لضمه وقد تنتهي الصفقة في الأسبوع المقبل.

علاقة روما القوية بخورخي مينديز وكيل اللاعب قد تكون هي المفتاح لإتمام الصفقة.

وحصل إيسكو على العديد من العروض في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويفكر لاعب ريال مدريد السابق أيضا في عرضين من ريال بيتيس وإشبيلية للانضمام إليهم في الموسم المقبل.

رغبة إيسكو هي المشاركة في دوري أبطال أوروبا وهو ما يتحقق مع إشبيلية ولكن المشكلة تأتي في سقف رواتب النادي الذي لن يسمح بضمه.

وقد يفكر أيضا اللاعب صاحب الـ 30 عاما في خيار ريال بيتيس لوجود مانويل بيليجريني المدرب الذي تألق برفقته في مالاجا.

الأيام المقبلة ستحسم مصير إيسكو والذي يرغب في الانضمام لفريق يلعب في صفوفه بشكل أساسي لكي يعوض الموسمين الماضيين مع ريال مدريد الذي غاب خلالهم عن المشاركة بشكل كبير.

صاحب الـ 30 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع ريال مدريد في 17 مباراة وسجل هدفين بجميع المسابقات.

وأعلن ريال مدريد رحيل إيسكو عن الفريق بعدما انضم إليه في صيف 2013 وخاض 353 مباراة وسجل 53 هدفا وصنع 65 وأسهم في التتويج بـ 19 لقبا.

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