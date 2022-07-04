مفاجأة كبرى.. آس: برشلونة يناقش إمكانية ضم رونالدو

يجتمع خورخي مينديز وكيل اللاعبين الشهير مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة للتفاوض بشأن بعض اللاعبين المحتمل انتقالهم إلى النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاجتماع بين رئيس النادي ووكيل اللاعبين سيتم خلاله مناقشة عدة أسماء من بينها رافاييل لياو مهاجم ميلان الإيطالي، وروبن نيفيز صانع ألعاب ولفرهامبتون الإنجليزي، وبيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

بالإضافة إلى اسم مفاجأة على الجميع وهو كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال ونجم مانشستر يونايتد.

وقالت الصحيفة إن رئيس برشلونة سيناقش جميع الاحتمالات الخاصة بإمكانية انضمام رونالدو إلى فريقه خلال الصيف الجاري.

ويأمل لابورتا في ضم رونالدو لفريقه ليرفع من أسهمه أمام جمهور فريقه، وكذلك ليكون ردا على بايرن ميونيخ الألماني الذي يرفض التفاوض بشأن روبرت ليفاندوفسكي.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى مقر تدريبات منتخب البرتغالي في لشبونة، وذلك ليبدأ الإعداد للموسم الجديد.

وتغيب رونالدو عن اليوم الأول لمعسكر إعداد مانشستر يونايتد استعدادا للموسم الجديد، وسط غموض حول مستقبله مع النادي الإنجليزي.

وأبلغ رونالدو إدارة مانشستر يونايتد بعدم حضوره لتدريبات الفريق لأسباب عائلية خاصة به دون الكشف عنها.

ويرغب رونالدو في الرحيل عن يونايتد والانضمام لأحد الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

النجم البرتغالي عاد لمانشستر يونايتد في بداية الموسم الماضي بعد 13 عاما من رحيله عن الفريق.

وشارك رونالدو مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 أهداف.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد مستمر لنهاية الموسم المقبل.

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