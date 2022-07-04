أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد عادل حكما لمباراة الجونة والأهلي.

ويلتقي الجونة مع الأهلي غدا الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز على ملعب خالد بشارة.

وسيقود محمد عادل المباراة تحكيميا ويعاونه كل من سمير جمال وهاني خيري، كما سيتواجد أسامة إسماعيل كحكم رابع.

ويتواجد داخل غرفة الـ "VAR" علاء صبري كحكم فيديو ويعاونه مصطفى عطية.

وتعد مباراة الجونة هي الأولى التي يقودها محمد عادل للأهلي منذ مباراة الزمالك يوم 5 نوفمبر الماضي في الدول الاول من الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وستكون المباراة هي الأولى التي يقودها عادل للجونة خلال الموسم الحالي.

وقاد الحكم صاحب الـ 44 عاما 13 مباراة في الدوري منذ بداية الموسم الحالي.

كما أدار عادل مباراة في دوري أبطال إفريقيا ومباراتين في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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