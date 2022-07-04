محمد عادل حكما لمباراة الجونة والأهلي

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 21:42

كتب : FilGoal

الحكم محمد عادل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد عادل حكما لمباراة الجونة والأهلي.

ويلتقي الجونة مع الأهلي غدا الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز على ملعب خالد بشارة.

وسيقود محمد عادل المباراة تحكيميا ويعاونه كل من سمير جمال وهاني خيري، كما سيتواجد أسامة إسماعيل كحكم رابع.

أخبار متعلقة
اتحاد جدة يتعاقد مع نونو سانتو خبر في الجول - الإسماعيلي يتواصل مع إيهاب جلال.. وموقف مدرب مصر السابق دورة ألعاب المتوسط - إسبانيا تجتاز صربيا لتواجه مصر في نهائي كرة اليد فيديو في الجول - صادق فهمي.. أول مصري لعب في أرسنال

ويتواجد داخل غرفة الـ "VAR" علاء صبري كحكم فيديو ويعاونه مصطفى عطية.

وتعد مباراة الجونة هي الأولى التي يقودها محمد عادل للأهلي منذ مباراة الزمالك يوم 5 نوفمبر الماضي في الدول الاول من الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وستكون المباراة هي الأولى التي يقودها عادل للجونة خلال الموسم الحالي.

وقاد الحكم صاحب الـ 44 عاما 13 مباراة في الدوري منذ بداية الموسم الحالي.

كما أدار عادل مباراة في دوري أبطال إفريقيا ومباراتين في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

اقرأ أيضا:

رسالة من موسيماني إلى سواريش

ظهور رونالدو بعد تغيبه عن مانشستر يونايتد

في الجول يكشف سبب غياب الشحات وعبد المنعم

منتخب اليد يضمن ميدالية لمصر في دورة المتوسط

محمد عادل الاهلي الجونة الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
خبر في الجول - الإسماعيلي يتواصل مع إيهاب جلال.. وموقف مدرب مصر السابق محامي السعيد: تقدمنا بدعوى لرفع الحجز على أرصدته.. ونطالب بإيقاف الأهلي مستشار الأهلي القانوني لـ في الجول: حصلنا على حكم بالحجز على أرصدة عبد الله السعيد خبر في الجول - اجتماع في الإسماعيلي لتحديد مصير الجمل.. ودراسة أسماء المرشحين لخلافته خبر في الجول - حمزة الجمل يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الإسماعيلي بمشاركة أبو جبل وفتوح وحازم والمثلوثي.. الزمالك يفوز على المقاصة وديا موسيماني: الأهلي لديه الآن مدرب أوروبي متمرس وعلى الجميع دعمه في الجول يكشف سبب غياب الشحات وعبد المنعم عن مواجهة الأهلي ضد الجونة
أخر الأخبار
محمد عادل حكما لمباراة الجونة والأهلي 13 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد جدة يتعاقد مع نونو سانتو 29 دقيقة | الوطن العربي
خبر في الجول - الإسماعيلي يتواصل مع إيهاب جلال.. وموقف مدرب مصر السابق 32 دقيقة | الكرة المصرية
فيديو في الجول - صادق فهمي.. أول مصري لعب في أرسنال 49 دقيقة | حكايات في الجول
دورة ألعاب المتوسط - إسبانيا تجتاز صربيا لتواجه مصر في نهائي كرة اليد ساعة | كرة يد
من أنجولا إلى كوت ديفوار.. أبرز الأفارقة في تاريخ برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
محامي السعيد: تقدمنا بدعوى لرفع الحجز على أرصدته.. ونطالب بإيقاف الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
دورة ألعاب المتوسط - البطل الأوليمبي مستمر في الإنجازات.. سيف عيسى يحقق ذهبية التايكوندو 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة