اتحاد جدة يتعاقد مع نونو سانتو

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 21:26

كتب : FilGoal

نونو سانتو مدرب توتنام

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد مع البرتغالي نونو سانتو مديرا فنيا جديدا خلفا لكوزمين كونترا.

وكان اتحاد جدة أعلن فسح تعاقده مع كوزمين كونترا المدير الفني للفريق بالتراضي.

وخسر الاتحاد لقب الموسم المنصرم من الدوري السعودي في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين عن الهلال بطل المسابقة برصيد 67 نقطة.

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من البرتغال لإسبانيا ثم إنجلترا.. وأخيرا السعودية

نونو سانتو (48 عاما) بدأ مسيرته التدريبية عام 2012 مع رايو آفي البرتغالي.

ثم تولى تدريب فالنسيا الإسباني في 2014، وبورتو البرتغالي في 2016.

ولمعت مسيرة سانتو التدريبية مع ولفرهامبتون الإنجليزي في الفترة ما بين 2017 إلى 2020.

وكانت آخر محطة تدريبية له مع فريق توتنام الإنجليزي في الموسم الماضي قبل أن يرحل بعد 10 مباريات فقط من انطلاق الدوري الإنجليزي.

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