من أنجولا إلى كوت ديفوار.. أبرز الأفارقة في تاريخ برشلونة
الإثنين، 04 يوليه 2022 - 20:40
كتب : FilGoal
أعلن برشلونة تعاقده مع فرانك كيسي نجم منتخب كوت ديفوار بنهاية عقده مع ميلان.
فرانك كيسي
النادي : برشلونة
بيير إيميريك أوباميانج
النادي : برشلونة
وإليكم أبرز الأفارقة في تاريخ النادي الكتالوني.
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