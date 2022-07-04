من أنجولا إلى كوت ديفوار.. أبرز الأفارقة في تاريخ برشلونة

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

فرانك كيسي

أعلن برشلونة تعاقده مع فرانك كيسي نجم منتخب كوت ديفوار بنهاية عقده مع ميلان.

وإليكم أبرز الأفارقة في تاريخ النادي الكتالوني.

للتعرف عليهم من هنا

بيير إيميريك أوباميانج صامويل إيتو سيدو كيتا يايا توريه إيمانويل أمونيكي برشلونة فرانك كيسي
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