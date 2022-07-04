انتهت كرة يد البحر المتوسط - مصر (34)-(20) مقدونيا.. الفراعنة إلى النهائي

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر لليد يحتفلون بالفوز على ألمانيا

يلعب منتخب مصر أمام مقدونيا في نصف نهائي منافسات رجال كرة اليد بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وتختتم منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية غدا الثلاثاء.

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34-20 نهاية المباراة

32-19 التقدم المصري مستمر ومتبقي 3 دقائق

23-13 الفارق يتسع لصالح مصر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

16-10 طوفان أحمر وتقدم مصري

6-5 لمصر

4-1 تقدم مصري

انطلاق المباراة

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