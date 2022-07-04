جدول البعثة المصرية اليوم في دورة البحر المتوسط.. سيف عيسى ومنتخب اليد

تقام اليوم الإثنين 4 من شهر يوليو 2022، تاسع أيام دورة ألعاب البحر المتوسط.

وتشارك مصر في منافسات أربع ألعاب بالبطولة المقامة في مدينة وهران الجزائرية.

وتنتظر البعثة المصرية حسم أكثر من ميدالية اليوم.

وفيما يلي جدول البعثة ليوم الإثنين:

- رفع الأثقال (أحمد علي الساعة 11 صباحا)، (أحمد جابر الساعة 6 مساء)

- كرة اليد (مصر × مقدونيا في نصف النهائي الساعة 2 ظهرا)

- سلاح (منافسات الإيبيه الساعة 10 صباحا)

- تايكوندو (الساعة 12 ظهرا)

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

البعثة المصرية تشارك في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران في رياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.