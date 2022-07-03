انتهت في كأس الرابطة - فيوتشر (2) - (0) إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر وإنبي في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويلتقي الفائز منهما مع غزل المحلة في المباراة النهائية يوم الأربعاء.

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ق 87 أيمن الصفاقسي بدلا من عمر كمال

ق 80 تبديلان في صفوف إنبي بنزول جرجس مجدي ومحمد مرسي بدلا من محمد شريف وجون إيبوكا

ق 72 تبديلان في صفوف فيوتشر عبد الرحمن مانو ومروان محسن بدلا من محمد فاروق وأحمد عاطف

ق 70 الظهور الأول منذ الصليبي.. حسام عرفات بدلا من مصطفى شلبي

ق 61 تسديدة من أحمد رفعت تمر بجوار القائم

ق 57 تبديلان في صفوف إنبي بنزول أحمد يوسف وإبراهيم جلال بدلا من زياد كمال وعبد الرحمن عماد

ق 48 جووول محمد فاروق يسجل الثاني.. ركنية وتسديدة من فاروق يتصدى لها البلعوطي ليتابعها اللاعب نفسه في المرمى

بداية الشوط الثاني

ق 45+1 جووول متابعة من أحمد عاطف بعد رأسية من محمود مرعي تصدى لها البلعوطي

ق 45 خطيرة من أحمد عاطف والبلعوطي يتصدى مرة أخرى

ق 30 تسديدة قوية من أحمد رفعت ترتد من العارضة

ق 12 رأسية خطيرة من عمر كمال يتصدى لها البلعوطي

ق 6 غنام محمد يسدد وعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي يتصدى

ق 2 أحمد عاطف ينطلق بمحاولة فيوتشر الأولى ويسدد في الشباك من الخارج

بداية المباراة