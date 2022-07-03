انتهت في كأس الرابطة - فيوتشر (2) - (0) إنبي

الأحد، 03 يوليه 2022 - 21:23

كتب : FilGoal

فيوتشر - سعد سمير - أحمد رفعت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر وإنبي في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويلتقي الفائز منهما مع غزل المحلة في المباراة النهائية يوم الأربعاء.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 87 أيمن الصفاقسي بدلا من عمر كمال

ق 80 تبديلان في صفوف إنبي بنزول جرجس مجدي ومحمد مرسي بدلا من محمد شريف وجون إيبوكا

ق 72 تبديلان في صفوف فيوتشر عبد الرحمن مانو ومروان محسن بدلا من محمد فاروق وأحمد عاطف

ق 70 الظهور الأول منذ الصليبي.. حسام عرفات بدلا من مصطفى شلبي

ق 61 تسديدة من أحمد رفعت تمر بجوار القائم

ق 57 تبديلان في صفوف إنبي بنزول أحمد يوسف وإبراهيم جلال بدلا من زياد كمال وعبد الرحمن عماد

ق 48 جووول محمد فاروق يسجل الثاني.. ركنية وتسديدة من فاروق يتصدى لها البلعوطي ليتابعها اللاعب نفسه في المرمى

بداية الشوط الثاني

ق 45+1 جووول متابعة من أحمد عاطف بعد رأسية من محمود مرعي تصدى لها البلعوطي

ق 45 خطيرة من أحمد عاطف والبلعوطي يتصدى مرة أخرى

ق 30 تسديدة قوية من أحمد رفعت ترتد من العارضة

ق 12 رأسية خطيرة من عمر كمال يتصدى لها البلعوطي

ق 6 غنام محمد يسدد وعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي يتصدى

ق 2 أحمد عاطف ينطلق بمحاولة فيوتشر الأولى ويسدد في الشباك من الخارج

بداية المباراة

فيوتشر إنبي كأس الرابطة
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