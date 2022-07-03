دورة البحر المتوسط - محمد طلعت يحقق برونزية فردي الفروسية

أضاف محمد طلعت مصطفى ميدالية جديدة في منافسات فردي الفروسية بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وارتفع رصيد بعثة مصر إلى 43 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية - 14 فضية - 18 برونزية.

وحقق محمد طلعت برونزية منافسات فردي الفروسية في البطولة المقامة في مدينة وهران الجزائرية.

وأنهى محمد طلعت سباق فردي الفروسية بعد 4 نقاط جزائية بالتساوي مع صاحبي المركزين الأول والثاني.

ولكن جاء محمد طلعت في المركز الثالث بعد إنهاء السباق في 65.26 ثانية بينما صاحب المركز الأول أنهى السباق في 59.62 ثانية.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.