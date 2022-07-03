انتهت تصفيات مونديال السلة - مصر (80)-(52) الكونغو الديموقراطية.. الفوز الثالث على التوالي
الأحد، 03 يوليه 2022 - 20:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد الكونغو الديموقراطية في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة.
نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بنتيجة 80-52 بفارق 28 نقطة.
نهاية الربع الثالث بتقدم مصر 63-39
بداية الربع الثالث النتيجة الحالية 54-32
نهاية الربع الثاني بتقدم مصر بنتيجة 52-30
ق7 من الربع الثاني. الفارق يستع لمنتخب مصر النتيجة 35-18
نهاية الربع الأول بتقم مصر بنتيجة 23-16
ق6 الربع الأول. تقدم مصري بنتيجة 11-5.
بداية المباراة
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