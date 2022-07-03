انتهت تصفيات مونديال السلة - مصر (80)-(52) الكونغو الديموقراطية.. الفوز الثالث على التوالي

الأحد، 03 يوليه 2022 - 20:01

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد الكونغو الديموقراطية في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة.

نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بنتيجة 80-52 بفارق 28 نقطة.

نهاية الربع الثالث بتقدم مصر 63-39

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بداية الربع الثالث النتيجة الحالية 54-32

نهاية الربع الثاني بتقدم مصر بنتيجة 52-30

ق7 من الربع الثاني. الفارق يستع لمنتخب مصر النتيجة 35-18

نهاية الربع الأول بتقم مصر بنتيجة 23-16

ق6 الربع الأول. تقدم مصري بنتيجة 11-5.

بداية المباراة

مصر الكونغو كرة سلة تصفيات كأس العالم
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