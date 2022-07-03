انتهت في كأس الرابطة - الإسماعيلي (2) - (2) غزل المحلة.. زعيم الفلاحين إلى النهائي

الأحد، 03 يوليه 2022 - 17:38

كتب : FilGoal

غزل المحلة - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب وتبدأ في تمام الساعة 6:00 مساء.

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أحمد الشيخ يسجل.. انتهت للمحلة (4-3)

خالد النبريص يسجل للإسماعيلي.. 3-3 والركلة الأخيرة للمحلة الآن

خالد الإخميمي يسجل للمحلة.. 3-2 للغزل

أحمد مصطفى يسجل للإسماعيلي

خالد سامي يهدر أولى ركلات المحلة الضائعة.. 2-1 للمحلة

محمد عادل يسجل أول ركلة للإسماعيلي من أصل 3

حميد ماو يسجل.. 2-0 للمحلة

أحمد أيمن يهدر للإسماعيلي.. عمرو شعبان يتصدى

معاذ الحناوي يسجل للمحلة

عبد الرحمن مجدي يهدر فوق العارضة

إلى ركلات الترجيح

ق 118 جووول التعادل لغزل المحلة بتسديدة أرضية في الزاوية الضيقة من حميد ماو

ق 110 مدحت فقوسة بدلا من أحمد مدبولي في صفوف الإسماعيلي

ق 107 العارضة تعود وتتصدى لفرصة من الإسماعيلي بتسديدة مدبولي

ق 106 العارضة تتصدى لفرصة المحلة بتسديدة من حميد ماو

بداية الشوط الإضافي الثاني

ق 97 جووول الإسماعيلي يتقدم.. انطلاقة فردية من الشامي ينهيها بتسديدة في القائم ترتد إلى خالد النبريص ليتابعها في الشباك

إلى الوقت الإضافي

ق 84 رابع تبديلات المحلة.. خالد الإخميمي بدلا من أشرف السيد

ق 80 جووول الإسماعيلي يتعادل بواسطة عمر الوحش على يمين الحارس

ق 79 ركلة جزااااء ثانية في المباراة.. هذه المرة لصالح الإسماعيلي بعد عرقلة خالد سامي لأحمد مدبولي

ق 64 خالد النبريص بدلا من محمد بيومي

ق 62 إيهاب سمير بدلا من مصطفى العش في صفوف المحلة

ق 58 أشرف السيد بدلا من باولن فوافي في صفوف المحلة

ق 48 عبد الرحمن مجدي يسدد ركلة حرة ولكن العارضة تتصدى للمرة الثالثة

ق 47 مالك توريه بدلا من وليد مصطفى في صفوف المحلة

بداية الشوط الثاني

ق 45+4 نهاية الشوط الأول

ق 37 تسديدة عبد الرحمن مجدي يبعدها عمرو شعبان فيتباعها محمد الشامي في العارضة.. للمرة الثانية العارضة تتصدى لتعادل الإسماعيلي.

ق 34 أحمد مدبولي يسدد ولكن عمرو شعبان يتصدى

ق 25 التعادل يضيع.. بينية من عبد الرحمن مجدي يسددها محمد مخلوف ولكن الكرة ترتطم بالعارضة

ق 17 تسديدة سيئة من عبد الرحمن مجدي يبعدها الدفاع بسهولة

ق 6 صفراء أولى للاعب المحلة وليد مصطفى بعد تدخل قوي على محمد هاشم

ق 4 جووول معاذ الحناوي يسجل من ركلة الجزاء على يسار عمر رضوان

ق 1 ركلة جزاااااااء.. غزل المحلة يتحصل على ركلة جزاء مبكرة للغاية بعد تدخل محمد هاشم على قدم هشام عادل داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

الإسماعيلي غزل المحلة كأس الرابطة المصرية
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