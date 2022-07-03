انتهت في كأس الرابطة - الإسماعيلي (2) - (2) غزل المحلة.. زعيم الفلاحين إلى النهائي
الأحد، 03 يوليه 2022 - 17:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.
وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب وتبدأ في تمام الساعة 6:00 مساء.
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أحمد الشيخ يسجل.. انتهت للمحلة (4-3)
خالد النبريص يسجل للإسماعيلي.. 3-3 والركلة الأخيرة للمحلة الآن
خالد الإخميمي يسجل للمحلة.. 3-2 للغزل
أحمد مصطفى يسجل للإسماعيلي
خالد سامي يهدر أولى ركلات المحلة الضائعة.. 2-1 للمحلة
محمد عادل يسجل أول ركلة للإسماعيلي من أصل 3
حميد ماو يسجل.. 2-0 للمحلة
أحمد أيمن يهدر للإسماعيلي.. عمرو شعبان يتصدى
معاذ الحناوي يسجل للمحلة
عبد الرحمن مجدي يهدر فوق العارضة
إلى ركلات الترجيح
ق 118 جووول التعادل لغزل المحلة بتسديدة أرضية في الزاوية الضيقة من حميد ماو
ق 110 مدحت فقوسة بدلا من أحمد مدبولي في صفوف الإسماعيلي
ق 107 العارضة تعود وتتصدى لفرصة من الإسماعيلي بتسديدة مدبولي
ق 106 العارضة تتصدى لفرصة المحلة بتسديدة من حميد ماو
بداية الشوط الإضافي الثاني
ق 97 جووول الإسماعيلي يتقدم.. انطلاقة فردية من الشامي ينهيها بتسديدة في القائم ترتد إلى خالد النبريص ليتابعها في الشباك
إلى الوقت الإضافي
ق 84 رابع تبديلات المحلة.. خالد الإخميمي بدلا من أشرف السيد
ق 80 جووول الإسماعيلي يتعادل بواسطة عمر الوحش على يمين الحارس
ق 79 ركلة جزااااء ثانية في المباراة.. هذه المرة لصالح الإسماعيلي بعد عرقلة خالد سامي لأحمد مدبولي
ق 64 خالد النبريص بدلا من محمد بيومي
ق 62 إيهاب سمير بدلا من مصطفى العش في صفوف المحلة
ق 58 أشرف السيد بدلا من باولن فوافي في صفوف المحلة
ق 48 عبد الرحمن مجدي يسدد ركلة حرة ولكن العارضة تتصدى للمرة الثالثة
ق 47 مالك توريه بدلا من وليد مصطفى في صفوف المحلة
بداية الشوط الثاني
ق 45+4 نهاية الشوط الأول
ق 37 تسديدة عبد الرحمن مجدي يبعدها عمرو شعبان فيتباعها محمد الشامي في العارضة.. للمرة الثانية العارضة تتصدى لتعادل الإسماعيلي.
ق 34 أحمد مدبولي يسدد ولكن عمرو شعبان يتصدى
ق 25 التعادل يضيع.. بينية من عبد الرحمن مجدي يسددها محمد مخلوف ولكن الكرة ترتطم بالعارضة
ق 17 تسديدة سيئة من عبد الرحمن مجدي يبعدها الدفاع بسهولة
ق 6 صفراء أولى للاعب المحلة وليد مصطفى بعد تدخل قوي على محمد هاشم
ق 4 جووول معاذ الحناوي يسجل من ركلة الجزاء على يسار عمر رضوان
ق 1 ركلة جزاااااااء.. غزل المحلة يتحصل على ركلة جزاء مبكرة للغاية بعد تدخل محمد هاشم على قدم هشام عادل داخل منطقة الجزاء
بداية المباراة