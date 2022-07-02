العمر مجرد رقم.. حراس تخطوا سن الـ 40

في كرة القدم هناك العديد من الأمثلة التي أثبتت أن العمر مجرد رقم.

أكثر تلك الأمثلة تكون من حراس المرمى، وذلك قد يعود لقلة معدلات ركضهم مقارنة باللاعبين الذين يلعبون في المراكز الأخرى.

وجمع لكم FilGoal.com أبرز حراس المرمى الذين تخطوا سن الـ 40 عاما واستمروا في اللعب.

طالع أبرز حراس المرمى الذي تخطوا سن الـ 40 من هنا.