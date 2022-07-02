من دورنر وجوزيه إلى سواريش.. ماذا يفعل مدرب الأهلي في المباراة الأولى؟

السبت، 02 يوليه 2022 - 23:10

كتب : FilGoal

ريكاردو سواريش - الأهلي × بتروجت

خاض ريكاردو سواريش مباراته الأولى كمدرب لفريق النادي الأهلي، حيث فاز على بتروجت بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي (2020-2021).

وتأهل الأهلي لملاقاة الزمالك في المباراة النهائية، المقرر إقامتها في الحادي والعشرين من يوليو الجاري.

من هانس يورجن دورنر إلى سواريش، ماذا يفعل مدرب الأهلي الدائم في مباراته الأولى طوال الألفية الثالثة؟

للتعرف على بدايات مدربي الأهلي من هنا

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