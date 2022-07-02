كرة سلة - مصر تسحق كينيا وتحجز مقعدا في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

حقق منتخب مصر لكرة السلة انتصاره الثاني في الدور الثاني من المرحلة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بالفوز على كينيا بنتيجة 72-39.

وحقق منتخب مصر الفوز بفارق 33 نقطة عن خصمه، وانتهى الربع الأول بنتيجة 17-8 لمصر، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وفي الربع الثاني عزز منتخب مصر الفارق بنتيجة 29-9.

وتقلصت الفجوة في الربع الثالث، ففازت مصر بنتيجة 15-14.

هدأت الأوضاع في الشوط الرابع، وانتصر منتخب مصر بنتيجة 11-8، لتنتهي المباراة بنتيجة 72-39.

فوز رفع رصيد مصر إلى 9 نقاط بـ 4 انتصارات وهزيمة واحدة في الصدارة، وسيواجه نظيره الكونغولي غدا في ختام مباريات المرحلة.

وضمن منتخب مصر تأهله بشكل رسمي للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2023.

وبذلك يتأهل منتخب مصر للمرحلة النهائية والتي يتأهل لها 12 منتخبا مقسمة على مجموعتين كل مجموعة تضم 6 منتخبات.

ويتأهل أول وثان الترتيب من كل مجموعة بالإضافة لصاحب أفضل مركز ثالث، إذ يحق لقارة إفريقيا خمس مقاعد في المونديال.

ويخوض منتخب مصر الدور الثاني من المرحلة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتقام المنافسات في برج العرب من 1 إلى 3 يوليو الجاري.

ويقع منتخب مصر مع منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا، وانتهى الدور الأول بحصد منتخبات مصر والسنغال والكونغو الديمقراطية لـ 5 نقاط لكل منهم بينما خسر المنتخب الكيني مبارياته الثلاثة.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في الدور الثاني باللعب أمام منتخب السنغال قبل أن يواجه كينيا ويختتم مبارياته باللعب أمام الكونغو الديمقراطية.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دور المجموعات بالمرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وتضم المرحلة الثانية مجموعتين كل منهما تشمل 6 منتخبات ويصعد كل فريق بنقاطه من الفرق المتأهلة ويلعب مباريات أمام فرق المجموعة الأخرى.

ويتأهل من المجموعتين أصحاب أول مركزين لتصعد 4 منتخبات من إفريقيا بشكل مباشر بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث من المجموعتين ملحق ليتأهل خامس فرق إفريقيا لكأس العالم.