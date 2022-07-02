انتهت تصفيات كأس العالم كرة سلة - مصر (72) (39) كينيا.. نهاية اللقاء

السبت، 02 يوليه 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

مصر - السنغال - تصفيات كأس العالم لكرة السلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وكينيا في الجولة الثانية من ضمن المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة.

ويقع منتخب مصر مع منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا.

المباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 وتبدأ في الثامنة مساءً على صالة برج العرب.

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نهاية اللقاء: 72-39 لمصر

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث: 61-31 لمصر

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني: 46-17 لمصر

ق 3: 43-14 لمصر

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: 17-8 لمصر

بداية اللقاء

مصر كينيا تصفيات كأس العالم لكرة السلة
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