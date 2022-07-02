الرياضية السعودية: التعاقد مع نونو سانتو كلف اتحاد جدة 8 ملايين يورو

سيعلن نادي اتحاد جدة بعد أيام قليلة تعاقده بشكل رسمي مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لتولي تدريب الفريق بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

واختتم الاتحاد منافسات الموسم المنصرم من الدوري السعودي للمحترفين في المركز الثاني برصيد 65 نقطة خلف الهلال.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن إدارة اتحاد جدة اتفقت مع نونو سانتو على توقيع عقد لمدة موسمين مقابل 8 مليون يورو.

وأضافت أن الاتفاق تم بشكل نهائي بين الاتحاد ونونو سانتو ومن المقرر الإعلان بشكل رسمي بعد أيام قليلة.

نونو سانتو البالغ من العمر 48 عاما بدأ مسيرته التدريبية عام 2012 مع رايو آفي البرتغالي.

ثم تولى تدريب فالنسيا الإسباني في 2014، وبورتو البرتغالي في 2016.

واستمر مع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي من 2017 وحتى 2021.

وكانت آخر محطة تدريبية له مع فريق توتنام الإنجليزي في الموسم الماضي قبل أن يرحل بعد 10 مباريات من انطلاق الدوري الإنجليزي.

يذكر أن اتحاد جدة يضم بين صفوفه أحمد حجازي المدافع الدولي المصري منذ صيف 2020 قادما من وست بروميتش الإنجليزي.

وشارك حجازي مع الاتحاد في 46 مباراة بجميع المسابقات وسجل 6 أهداف.