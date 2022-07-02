المشاركة الخامسة في كرة القدم.. أمريكا إلى أولمبياد باريس

السبت، 02 يوليه 2022 - 12:04

كتب : FilGoal

لاعبا منتخب أمريكا الأولمبي يحتفلان بالتأهل لأولمبياد باريس 2024

تأهل منتخب أمريكا الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024 رسميا مساء الجمعة.

وفاز منتخب أمريكا على الهندوراس بثلاثة أهداف دون رد في نصف نهائي بطولة أمريكا الشمالية والكاريبي تحت 20 عاما.

سجل أهداف المباراة باكستن آرنسون وأليخاندرو ألفارادو وكوين سوليفان.

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وبذلك يلتقي منتخب أمريكا مع جمهورية الدومنيكان في النهائي غدا الأحد.

ويتأهل طرفا النهائي إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يحجز أطراف المربع الذهبي مقاعدهم في كأس العالم 2023 في إندونيسيا.

وأصبحت هذه أول مرة يتأهل فيها منتخب أمريكا إلى الأولمبياد منذ بكين 2008.

وظهر منتخب أمريكا في الأولمبياد أول مرة في برشلونة 1992 وبعدها على أرضه في أتالانتا وودع المسابقة من دور المجموعات في كليهما.

وفي سيدني 2000 كان الإنجاز الأبرز بحصد المركز الرابع.

وفي بكين ودع المنتخب الأمريكي البطولة من دور المجموعات كذلك.

وبذلك ضمن ثلاثة منتخبات مشاركتهم في الأولمبياد المقبلة وهم أمريكا والدومنيكان وفرنسا صاحبة الأرض.

وتقام منافسات كرة القدم في الأولمبياد بمشاركة 16 منتخبا.

أمريكا أولمبياد باريس
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