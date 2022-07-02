جدول البعثة المصرية في سابع أيام دورة البحر المتوسط..نهائي ألعاب القوى ورفع الأثقال

السبت، 02 يوليه 2022 - 10:45

كتب : FilGoal

بسنت حميدة

تقام اليوم السبت الثاني من شهر يوليو 2022، سابع أيام دورة ألعاب البحر المتوسط.

وتشارك مصر اليوم في البطولة بخمس ألعاب في سابع أيام البطولة التي تقام في مدينة وهران الجزائرية حتى 5 يوليو الجاري.

وفيما يلي جدول البعثة المصرية كاملا لمنافسات اليوم السبت:

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تصفيات الرماية – الـ10 صباحا

نهائي رفع الأثقال سيدات – الـ11 صباحا

تصفيات الرماية – الـ11 صباحا

تحديد مراكز 5-6 كرة طائرة سيدات – الـ1 و30 مساء

تحديد مراكزي 7-8 كرة طائرة رجال – الـ5 مساء

نهائي رفع الأثقال رجال – الـ6 مساء

نهائي ألعاب القوى – الـ6 مساء

نهائي ألعاب القوى – الـ7 و40 دقيقة مساء

نهائي ألعاب القوى – الـ8 و25 دقيقة مساء

دورة ألعاب البحر المتوسط مصر
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