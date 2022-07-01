انتهت تصفيات كأس العالم كرة سلة - مصر (76) (43) السنغال.. اكتساح مصري

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر والسنغال ضمن المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة.

ويقع منتخب مصر مع منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا، وانتهى الدور الأول بحصد منتخبات مصر والسنغال والكونغو الديمقراطية لـ 5 نقاط لكل منهم بينما خسر المنتخب الكيني مبارياته الثلاثة.

المباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 وتبدأ في الثامنة مساءً على صالة برج العرب.

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انتهت: فوز مصر: 76-43

ق 2: 69-40 لمصر

ق 7: 62-37 لمصر

نهاية الربع الثالث: 59-35 لمصر

ق 4: 52-35 لمصر

نهاية الربع الثاني: 38-25 لمصر

ق 1: مصر تتقدم 38-25

ق 6: مصر تتقدم 23-14

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: 23-10 لمصر

ق 4: مصر تعزز التقدم 13-3

ق 5: مصر تتقدم بنتيجة 10-3

بداية اللقاء

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