ملف - تعرف على كل ما قاله سواريش في مؤتمره الصحفي الأول عن جوزيه ولاعبي الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد للأهلي ريكاردو سواريش.

وأعلن الاهلي تعاقده مع سواريش بعقد يمتد لعامين.

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ريكاردو سواريش: جماهيرنا تعتبر عاشقة وداعمة دائما للأهلي وما يحزنني هو عدم قدرتهم على الحضور لدعم الفريق من الملعب بالنظر لعدد الحضور، ولكن نعدكم أن نقدم ما تحبونه وقريبا تملئون الملعب مجددا وهدفنا أن نسعدكم.

ريكاردو سواريش: طموحنا هو اللعب أفضل من الخصم، ولكن لأننا نلعب مباراة كل 3 أيام بالتأكيد هذا سيكون مؤثرا ولكن هدفنا أن الجمهور يسعد برؤية الأهلي وهو يلعب وأيضا نعلم جيدا أن الفوز هام لنا ولهم.

ريكاردو سواريش: ضغط الجمهور للفوز؟ المدرب الذي لا يعرف كيف يلعب مع وجود الضغط لا يستطيع أن يكون مدربا، نعرف أن هناك ضغط بالتأكيد للعمل في أكبر نادي في إفريقيا ونحن هنا للفوز في كل المباريات، وأنا جاهز للضغط وهذا جزء من العمل.

ريكاردو سواريش: منذ أول لحظة في مفاوضاتي مع الأهلي بدأنا تحليل مباريات الفريق ونضطلع عليه حتى مع عدم معرفتنا إن كان سيقع علينا الاختيار أم على مدرب آخر، وقمنا بتحليل أربع مباريات وما أستطيع قوله هو امتلاك الأهلي للاعبين جيدين ورأيت تشابها كبيرا بين اللاعب البرتغالي والمصري، على المستوى الفني فاللاعبين في مصر متطورين جدا وأذكياء ويفهمون مجريات المباراة ويستطيعون التفكير، رأيت أننا يجب أن نضيف بعضا من الالتزام وأن نكون منظمين أكثر في المباريات، ولكن شعرت أن الفريق مع مجريات المباراة يقل تركيزه، وأحد أسباب قدومي إلى هنا أن هناك لاعبين على مستوى عال نستطيع تطويرهم كذلك.

ريكاردو سواريش: تلاحم المواسم؟ هذا سؤال مهم، هدفنا الأساسي أن نفوز ولكن كما قلت مع الفوز يجب أن نلعب جيدا وشرحت لإدارة النادي أن هناك بعض الأشياء نريد إضافتها للفريق للعب كرة قدم على مستوى عال، ونحتاج لوجود أفكار لإيصالها للاعبين، لأنه كي نلعب جيدا يجب أن يكون التدريب مستقرا لأستطيع العمل مع اللاعبين، لكننا في الأهلي ومطالبين بالفوز وحجم النادي الأهلي يفرض علينا ضرورة الفوز، الالتزام الأساسي لنا هو الفوز، وبالتأكيد مستقبلا سنلعب بشكل أفضل عما سنبدأ به، ونحتاج وجود شخصية مميزة للفريق لخوض كل مباراة من أجل الفوز، ولو هناك وقت أكثر للتدريبات بالتأكيد التطور سيكون أسرع.

ريكاردو سواريش: بيدرو جيماريش الفسيولوجي سيكون دوره بشكل أكثر تفصيلا المسؤول عن تحليل بيانات GPS وأي تقنية جديدة مستخدمة في كرة القدم، وعدد الكيلومترات التي يركضها كل لاعب، ولو لاعب ما يسير بشكل جيد كيف نحقق أقصى استفادة منه أو كيف نزيد كتلته العضلية، كل هذا لتقوية اللاعب بدنيا كي يصبح اللاعب كل مرة أفضل، كذلك دوره يظهر في الملعب والهدف كذلك تقليل الإصابات وأن يكون الجميع جاهزا طوال الوقت.

ريكاردو سواريش: عملت مع الجهاز المعاون لي سابقا في البرتغال وأعرف شكل النادي قبل قدومي ولكن المعلومات ستكون أكبر وأفضل بعد قدومي والعمل، لو نحن أفضل نادي في إفريقيا فيجب أن نكون الأفضل.

ريكاردو سواريش: بالتأكيد نريد لعب كرة قدم جيدة أهم شيء الفوز لكن مع كرة قدم جيدة.

ريكاردو سواريش: الانطباعات الجيدة الأولى أعطتني فكرة كبيرة عن الأهلي وحجم النادي وأعرف أن المسؤولية كبيرة جدا وهدفنا الفوز بألقاب جديدة.

ريكاردو سواريش: الأهلي معروف على مستوى العالم وقبل وصولي لمصر بالطبع سعيت لمعرفة معلومات أكبر عن النادي وبالطبع سألت من سبق له العمل هنا، نعم الوقت لم يكن كبيرا وقلقي الوحيد هو كان تفهمي للثقافة المصرية وحاولت معرفة الأشياء البسيطة عن الأهلي وفيما يخص البطولات وكل ما توج به النادي من قبل واتصلت بأسطورة برتغالية عمل سابقا في الأهلي وهو مانويل جوزيه الذي ساعدني بمعلومات كثيرة إيجابية عن النادي وعن طموحه، ومانويل جوزيه كان سعيدا بقدومي للأهلي.

حسام غالي: مدة التعاقد مع سواريس عامين مع إكمال الموسم الجاري أي تقريبا عامين ونصف وسيقود الفريق بداية من لقاء الغد ضد بتروجت في كأس مصر.

سيد عبد الحفيظ: أتمنى النجاح لإسعاد جماهير الأهلي.

سيد عبد الحفيظ: أساس أي نجاح هو الانضباط والالتزام، وكل الجلسات السابقة بين الإدارة ولجنة التخطيط وسواريس كانت لوضع أسس العمل في الفترة المقبلة لخدمة الفريق والنجاح.

سيد عبد الحفيظ: هذه صفحة جديدة في الأهلي ونحن هنا لا نبدأ من الصفر بل نستمر على العمل السابق وأؤكد على الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة بيتسو موسيماني والذي توج ببطولات مع النادي.

سواريش: نعتمد على دعم جماهير الأهلي ولا أحد فوق الأهلي والأهلي فوق الجميع، وأستطيع القول إن كل اللاعبين سيقدمون كل شيء من أجل الفوز، وكذلك نسعى لوجود شخصية فنية مميزة لنا في المباريات وهذا تحدي كبير بالنسبة لنا.

سواريش: أعرف مقدار المسؤولية لتدريب فريق مثل الأهلي ولدينا طموح كبير لتقديم أفضل شيء لصالح النادي، وسعيد بتواجدي هنا وتمثيل أكبر نادي في إفريقيا ومن الآن سنبدأ حقبة جديدة.

سواريش: أشكر سامي قمصان على جهده مع الفريق في الفترة الماضية وسيكون له دورا كبيرا في الجهاز الفني وليس فقط التواصل والتوافق مع النادي ولكن بالاستفادة من خبراته الفنية والمعلومات التي لديه عن الفريق.

سواريش: لويس بيدرو سيكون محلل الأداء لمنافسينا ومسؤول عن مقاطع الفيديو التي توضح لنا كل شيء عن منافسينا.

سواريش: باولو لوبو سيكون المسؤول عن كل شيء يخص حراسة المرمى، وعن رفع الكفاءة الفنية لهم.

سواريش: بيدرو جيماريش هو فسيولوجي مدرب مسؤول عن متابعة البيانات الخاصة الناتجة عن GPS ومسؤول عن تدريبات الوقاية من الإصابات.

سواريش: راؤول فاريا هو محلل الأداء الخاص بنا ومسؤول عن تحسين المهارات الفردية للاعبين.

سواريش: مساعدي سيكون ماوريسيو باش، وسيكون هو المسؤول عن تنظيم العمل والجزء البدني للاعبين.

سواريش: أشكر الجميع على حضور المؤتمر الصحفي وسعيد بتواجدي في بلدكم لتمثيل أكبر نادي في إفريقيا وأحد أكبر أندية العالم.

حسام غالي: نثق فيه والإدارة كلها تدعمه وأتمنى أن يدعمه جمهور الأهلي جيدا فهو يدرك حجم المسؤولية الملقاة عليه ولديه طموح كبير لتحقيق أفضل النتائج.

حسام غالي: سواريس لم يرهقنا في التفاوض بشأن الأمور المادية وكان مرن جدا في التعاقد ويدرك حجم وقيمة الأهلي.

حسام غالي: بعد ذلك اجتمعنا عبر "زووم" مع سواريس وبعدها قمنا باجتماع آخر في وجود الخطيب وتم الاستقرار عليه بعد ذلك.

حسام غالي: كُلفت أنا وعمرو شاهين وأمير توفيق من محمود الخطيب بالبحث عن مدرب جديد للأهلي، واجتمعنا مع أكثر من مدرب من أكثر من جنسية حتى تم الاستقرار على أربعة من بينهم ريكاردو سواريس، وقبل كل ذلك كنا وضعنا معايير للمدرب الجديد وكلها انطبقت عليه.