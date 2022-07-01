نبيل معلول: محمد علي بن رمضان سيبقى في الترجي.. وتلقيت عروضا مصرية

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 11:30

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان لاعب الترجي

أكد نبيل معلول المدير الفني الجديد للترجي التونسي أن محمد علي بن رمضان لاعب الفريق سيبقى في صفوف النادي الملقب بالدم والذهب.

وتحدث نبيل معلول لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "سيبقى في الترجي هو من أفضل اللاعبين في تونس وإفريقيا ويعتبر القوة الضاربة لنا في الترجي وينتظره مستقبل كبير".

وارتبط اللاعب التونسي بالانتقال إلى صفوف الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة وفقا للتقارير.

أخبار متعلقة
صفقات كونتي مستمرة.. توتنام يضم ريتشارليسون من إيفرتون تحقيق في الجول - كلاتنبرج بين "شطّب على الحكم المحلي ولا يعرف المجاملة" قبل بداية التجربة المصرية دورة البحر المتوسط - محمد مجدي يحصد برونزية دفع الجلة

وعن حقيقة تلقيه عروضا من أندية مصرية لتدريبها أجاب "وصلتني عدة عروض من مصر نهاية الموسم الماضي لكنني فضلت عدم التواجد لدي فرق معينة أفضل التواجد معها لكن لا أفضل الكشف عن الأسماء".

وبسؤاله هل لو كانت تلك العروض من الأهلي أو الزمالك كان سيوافق أجاب "بدون أدنى شك فرق كبيرة وتلعب دوري أبطال إفريقيا وهذا طموحي تدريب فرق تلعب في دوري الأبطال في بلادها".

وواصل "وتعرف الأهلي في الست سنوات الأخيرة توج بلقبين والترجي والوداد مثلهما والزمالك كان يستطيع التواجد كذلك لكن لم لا لكن حاليا تركيزي كله على الترجي ولم لا نفوز باللقب الإفريقي".

وعن رحيل بيتسو موسيماني من الأهلي قال: "كي أكون صريحا من المفترض كان رحيله مبكرا لأنه مؤخرا لم يكن الأهلي معه الذي نعرفه كان الفريق يجد صعوبات في الفوز في الدوري".

وبسؤاله أن موسيماني كان يحقق نتائج جيدة رد معلول "جمهور الأهلي وجمهور مصر ذواق والنتائج مع منتخب مصر وقت هيكتور كوبر كانت جيدة لكن الشارع المصري لم يكن معجبا بما يحدث لكن الأهلي لديه لاعبين مميزين وخط وسط مميز لذا يجب أن يكون اللعب مميزا كذلك".

وعن رأيه في مدرب الأهلي الجديد ريكاردو سواريس قال "أعرف أنه مدرب مميز ولديه أفكار جيدة ومميز تكتيكيا لكن الفرق الكبيرة في إفريقيا يلزمها مدرب يعرف كيف يتحمل الضغط والصعوبات وهذا لم يتواجد في موسيماني في الفترة الأخيرة".

وبسؤاله عن رأيه في المدرب الأنسب لمنتخب مصر في الفترة المقبلة فاجأ معلول الجميع بإجابته وقال: "أفاجئكم سأعيد كوبر".

وبرر "لأنه عرف كيف يتعامل مع نوعية اللاعبين المتواجدين وقتها وتعامل بواقعية فنوعية اللاعبين هي من فرضت عليه طريقته".

وأخيرا عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراتين مجددا بدلا من مباراة واحدة قال: "الترجي مع إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراتين مجددا بدلا من لقاء واحد".

نبيل معلول محمد علي بن رمضان الأهلي الزمالك الترجي
نرشح لكم
تعرف على مباريات الجمعة 1-7-2022 والقنوات الناقلة.. مباراة وحيدة في كأس مصر تحقيق في الجول - كلاتنبرج بين "شطّب على الحكم المحلي ولا يعرف المجاملة" قبل بداية التجربة المصرية سواريس: الضغط الجماهيري سبب نجاح الأهلي.. وما يقلقني هو لعب مباراة كل 3 أيام مران الزمالك - عودة فتوح وحازم والمثلوثي.. وتأهيل عبد الشافي وعلاء الزمالك يواجه مصر للمقاصة وديا استعدادا لـ المقاولون العرب مران الأهلي – تدريبات استشفائية للاعبين ومتنوعة للحراس تمهيدا لعودته.. ظهور عبد القادر في مران سواريس الأول لقطات من مران سواريس الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة
أخر الأخبار
أثليتك: أزمة مفاجئة تواجه انتقال تيريل مالاسيا إلى مانشستر يونايتد 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد ثلاثي مدريد.. صلاح الرابع في اختيارات "ماركا" لأفضل 100 لاعب في الموسم 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
نبيل معلول: محمد علي بن رمضان سيبقى في الترجي.. وتلقيت عروضا مصرية 43 دقيقة | الكرة المصرية
توليسو يعود إلى ليون 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
صفقات كونتي مستمرة.. توتنام يضم ريتشارليسون من إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تعرف على مباريات الجمعة 1-7-2022 والقنوات الناقلة.. مباراة وحيدة في كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
جدول البعثة المصرية في سادس أيام دورة البحر المتوسط.. اليد ورفع الأثقال والفروسية ساعة | رياضات أخرى
كرة سلة 3×3 - دورة البحر المتوسط.. فوز مصري وحيد في منافسات اليوم الأول 11 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 2 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا