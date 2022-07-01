نبيل معلول: محمد علي بن رمضان سيبقى في الترجي.. وتلقيت عروضا مصرية

أكد نبيل معلول المدير الفني الجديد للترجي التونسي أن محمد علي بن رمضان لاعب الفريق سيبقى في صفوف النادي الملقب بالدم والذهب.

وتحدث نبيل معلول لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "سيبقى في الترجي هو من أفضل اللاعبين في تونس وإفريقيا ويعتبر القوة الضاربة لنا في الترجي وينتظره مستقبل كبير".

وارتبط اللاعب التونسي بالانتقال إلى صفوف الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة وفقا للتقارير.

وعن حقيقة تلقيه عروضا من أندية مصرية لتدريبها أجاب "وصلتني عدة عروض من مصر نهاية الموسم الماضي لكنني فضلت عدم التواجد لدي فرق معينة أفضل التواجد معها لكن لا أفضل الكشف عن الأسماء".

وبسؤاله هل لو كانت تلك العروض من الأهلي أو الزمالك كان سيوافق أجاب "بدون أدنى شك فرق كبيرة وتلعب دوري أبطال إفريقيا وهذا طموحي تدريب فرق تلعب في دوري الأبطال في بلادها".

وواصل "وتعرف الأهلي في الست سنوات الأخيرة توج بلقبين والترجي والوداد مثلهما والزمالك كان يستطيع التواجد كذلك لكن لم لا لكن حاليا تركيزي كله على الترجي ولم لا نفوز باللقب الإفريقي".

وعن رحيل بيتسو موسيماني من الأهلي قال: "كي أكون صريحا من المفترض كان رحيله مبكرا لأنه مؤخرا لم يكن الأهلي معه الذي نعرفه كان الفريق يجد صعوبات في الفوز في الدوري".

وبسؤاله أن موسيماني كان يحقق نتائج جيدة رد معلول "جمهور الأهلي وجمهور مصر ذواق والنتائج مع منتخب مصر وقت هيكتور كوبر كانت جيدة لكن الشارع المصري لم يكن معجبا بما يحدث لكن الأهلي لديه لاعبين مميزين وخط وسط مميز لذا يجب أن يكون اللعب مميزا كذلك".

وعن رأيه في مدرب الأهلي الجديد ريكاردو سواريس قال "أعرف أنه مدرب مميز ولديه أفكار جيدة ومميز تكتيكيا لكن الفرق الكبيرة في إفريقيا يلزمها مدرب يعرف كيف يتحمل الضغط والصعوبات وهذا لم يتواجد في موسيماني في الفترة الأخيرة".

وبسؤاله عن رأيه في المدرب الأنسب لمنتخب مصر في الفترة المقبلة فاجأ معلول الجميع بإجابته وقال: "أفاجئكم سأعيد كوبر".

وبرر "لأنه عرف كيف يتعامل مع نوعية اللاعبين المتواجدين وقتها وتعامل بواقعية فنوعية اللاعبين هي من فرضت عليه طريقته".

وأخيرا عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراتين مجددا بدلا من مباراة واحدة قال: "الترجي مع إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراتين مجددا بدلا من لقاء واحد".