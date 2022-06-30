دورة البحر المتوسط - بسنت حميدة تحصد ذهبية في سباق 100 متر عدو

الخميس، 30 يونيو 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

بسنت حميدة - ألعاب قوى

حصدت بسنت حميدة الميدالية الذهبية لسباق 100 متر سيدات عدو في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في وهران الجزائرية.

وتفوقت بسنت في المقدمة بزمن قدره 11 ثانية و10 جزء من الثانية.

وتأهلت بسنت من نصف النهائي بعدما حققت زمنا قدره 11.23 ثانية.

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وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 25 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهب - 6 فضة - 13 برونزية.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

بسنت حميدة ألعاب البحر المتوسط
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