كيليني: تحدثت مع بيرلو ونيستا قبل الانضمام للدوري الأمريكي.. ومقتنع أن لوس أنجلوس مثالي لي

الخميس، 30 يونيو 2022 - 12:48

كتب : FilGoal

جورجيو كيليني - يوفنتوس

أعرب جورجيو كيليني عن تطلعه للمشاركة مع فريق لوس أنجلوس الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وانضم جورجيو كيليني إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، قادمًا من يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وقال كيليني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديمه: "أنا مقتنع تماما أن هذا النادي مثالي بالنسبة لي، هي كرة قدم مختلفة عن الدوري الإيطالي، لكن لكل فريق أسلوبه الخاص".

أخبار متعلقة
مدير يوفنتوس عن دي ليخت: من المستحيل الاحتفاظ بلاعبين يريدون المغادرة تقرير: فيرنر أو بوليسيتش + 40 مليون.. يوفنتوس يرفض محاولات تشيلسي لضم دي ليخت دي ماريا: يوفنتوس مهتم بضمي.. وهذا وقت العائلة سبورت: يوفنتوس قد يعوض رحيل دي ليخت بالتعاقد مع لونجليه

وكشف المدافع الإيطالي "تحدثت مع أندريا بيرلو وأليساندرو نيستا وكانا يتحدثان دائما بشكل جيد للغاية عن هذا الدوري".

وأضاف "أعلم أنها كرة قدم مختلفة عن الدوري الإيطالي، هذا الفريق مثالي لي لأنه مليء باللاعبين الشباب ويمكنهم مساعدتي".

وشدد كيليني "من المستحيل أن يكون لدي نفس الخصائص الجسدية التي كانت لدي قبل 10 سنوات، لكن يمكنني أن أضيف شيئا لهم بخلق مزيجا جيدا من الخبرة والحماس".

وتابع "لا أعرف ما سيحدث في الأشهر المقبلة لكنني متأكد أن هذا سيكون شيئا سأتذكره لبقية حياتي".

واختتم كيليني تصريحاته "لوس أنجلوس مدينة رائعة ولدي فضول شديد للعيش فيها".

كيليني انضم إلى يوفنتوس في 2004 قادمًا من روما، قبل أن يخرج معارًا لمدة موسم مع فيورنتينا، ويعود لبدء مسيرته الطويلة مع السيدة العجوز.

وخاض كيليني 561 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها 36 هدفا وصنع 25، وفاز معه بـ 20 بطولة، كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

المدافع المخضرم صاحب الـ37 عامًا ينضم إلى جالاكسي الذي يتواجد في صفوفه زميله السابق البرازيلي دوجلاس كوستا.

وينضم كيليني إلى قائمة طويلة من النجوم التي سبق لها تمثيل جالاكسي مثل ديفيد بيكام، وزلاتان إبراهيموفيتش، وروبي كين، وجيوفاني دوس سانتوس.

لوس أنجلوس جالاكسي كيليني
نرشح لكم
كوبا ليبرتادوريس – أندرياس بيريرا يكتب التاريخ.. وبالميراس يكتسح بطل باراجواي كوبا ليبرتادوريس - إصابة ويليان وتحية نازية بين بوكا وكورينثيانز.. وسكولاري يواصل سلسلته مع باراناينسي مدرب البرازيل: من يشرك نيمار كجناح أدعوه بالحمار بعد ضم بيل.. كارلوس فيلا مستمر مع لوس أنجلوس حتى 2023 NBA - كايري إيرفينج يقرر البقاء مع بروكلين.. ووستبروك مستمر مع ليكرز بسبب قائمة الاكتشاف.. إنتر ميامي سيحصل على 75 ألف يورو مقابل انضمام بيل لـ لوس أنجلوس اختبر معلوماتك - هل تعرف ليونيل ميسي جيدا؟ أتليتكو ناسيونال يتوج بلقب مرحلة أبروتورا الدوري الكولمبي.. ويعزز الرقم القياسي
أخر الأخبار
كما انفرد في الجول.. الأهلي يكلف يانكون بالإشراف على حراس المرمى في قطاع الناشئين 4 دقيقة | الكرة المصرية
سواريس يتواجد في الأهلي للاجتماع مع الخطيب.. وظهور نونو جوميش 8 دقيقة | الكرة المصرية
دورة البحر المتوسط - منتخب سيدات الطائرة يودع من ربع النهائي بالخسارة من صربيا 27 دقيقة | رياضات أخرى
الأهلي يعلن تولي ريكاردو سواريس مهمة تدريب الفريق 32 دقيقة | الكرة المصرية
علاقة غرامية بين ناجلزمان ومراسلة بيلد.. والجريدة تعلن قرارها 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كرة يد البحر المتوسط - مصر (12)-(8) تونس.. الفارق يتسع 35 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كلاتنبرج وافق على تخفيض راتبه 40 دقيقة | الكرة المصرية
كيليني: تحدثت مع بيرلو ونيستا قبل الانضمام للدوري الأمريكي.. ومقتنع أن لوس أنجلوس مثالي لي 44 دقيقة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك