كيليني: تحدثت مع بيرلو ونيستا قبل الانضمام للدوري الأمريكي.. ومقتنع أن لوس أنجلوس مثالي لي

أعرب جورجيو كيليني عن تطلعه للمشاركة مع فريق لوس أنجلوس الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وانضم جورجيو كيليني إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، قادمًا من يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وقال كيليني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديمه: "أنا مقتنع تماما أن هذا النادي مثالي بالنسبة لي، هي كرة قدم مختلفة عن الدوري الإيطالي، لكن لكل فريق أسلوبه الخاص".

وكشف المدافع الإيطالي "تحدثت مع أندريا بيرلو وأليساندرو نيستا وكانا يتحدثان دائما بشكل جيد للغاية عن هذا الدوري".

وأضاف "أعلم أنها كرة قدم مختلفة عن الدوري الإيطالي، هذا الفريق مثالي لي لأنه مليء باللاعبين الشباب ويمكنهم مساعدتي".

وشدد كيليني "من المستحيل أن يكون لدي نفس الخصائص الجسدية التي كانت لدي قبل 10 سنوات، لكن يمكنني أن أضيف شيئا لهم بخلق مزيجا جيدا من الخبرة والحماس".

وتابع "لا أعرف ما سيحدث في الأشهر المقبلة لكنني متأكد أن هذا سيكون شيئا سأتذكره لبقية حياتي".

واختتم كيليني تصريحاته "لوس أنجلوس مدينة رائعة ولدي فضول شديد للعيش فيها".

كيليني انضم إلى يوفنتوس في 2004 قادمًا من روما، قبل أن يخرج معارًا لمدة موسم مع فيورنتينا، ويعود لبدء مسيرته الطويلة مع السيدة العجوز.

وخاض كيليني 561 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها 36 هدفا وصنع 25، وفاز معه بـ 20 بطولة، كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

المدافع المخضرم صاحب الـ37 عامًا ينضم إلى جالاكسي الذي يتواجد في صفوفه زميله السابق البرازيلي دوجلاس كوستا.

وينضم كيليني إلى قائمة طويلة من النجوم التي سبق لها تمثيل جالاكسي مثل ديفيد بيكام، وزلاتان إبراهيموفيتش، وروبي كين، وجيوفاني دوس سانتوس.