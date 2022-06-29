كارسون بيكيت وهيكتور كاسترو.. كيف تكتب تاريخ بلدك الكروي بذراع واحد

صعب للغاية أن تمارس كرة القدم دون ذراعيك، بشكل مباشر لا تحتاجهما لممارسة اللعبة، لكن بطريقة غير مباشرة تحتاج كلاهما من أجل الركض بصورة سليمة ومتزنة، ناهيك عن رمي الكرة على خط التماس.

سأقص عليكم حكايتين، واحدة لأنثى وأخرى لذكر، تحديان إعاقتهما وأصبحا رائدين في ممارسة كرة القدم دون ذراع. كارسون بيكيت وهيكتور كاسترو.

امرأة تصنع التاريخ

أن تقتحم امرأة عالم كرة القدم هذا بالفعل تحد كاف، ولكن تخيل أن تكون من ذوي الإعاقة، يا لها من معاناة مضاعفة.

"تحكم فيما يمكنك التحكم فيه" - كارسون بكتيت

كارسون بكتيت فتاة أمريكية ولدت دون ساعد وكف ذراعها الأيسر، في عائلة محبة للرياضة، والدتها كانت لاعبة كرة سلة في مراهقتها ووالدها كان لاعبا لكرة قدم.

بكتيت (28 عاما) خاضت اليوم -الأربعاء- أول مباراة لها مع منتخب الولايات المتحدة للسيدات الأول الذي فاز على نظيره الكولومبي هدفين مقابل لا شيء في مباراة ودية.

وأصبحت أول لاعبة في التاريخ من مبتوري اليد تشارك مع منتخب كرة القدم.

وتحدثت بكتيت عن هذا الإنجاز لشبكة "سي بي سي سبورتس" قائلة: "والداي لديهما يدان وذراعان، وللأسف لم يكونا قادرين على تعليمي كيفية ربط حذائي، هذا كان يشعرهما بالحزن أحيانا، النظر إلى ابنتك، كانت هناك بالتأكيد أوقات بكيت فيها، كان ربط حذائي شبه مستحيل، بدا مستحيلا لكنني تغلبت عليه".

كارسون تلعب حاليا في فريق نورث كارولينا كاردج ومثلت منتخب الولايات المتحدة تحت 17 و23 عاما.

تمارس بكتيت كرة القدم منذ الخامسة من عمرها عندما اعتادت أن تركل الكرات بصورة متبادلة مع والدها في حديقة منزلهم، وواصلت اللعب في جامعة فلوريدا.

بدأت كارسون مسيرتها الاحترافية في دوري كرة القدم الأمريكي للسيدات عام 2016 مع نادي سياتل ريجن ثم أمضت موسما في الدوري الأسترالي مع بيرسبان رور.

عادت بكتيت من جديد إلى أمريكا من بوابة أورلاندو برايد عام 2018 حينها بدأت مسيرتها أن تتخذ منعطف جديد وتظهر بشكل ملحوظ.

"إنها لاعبة كرة قدم جيدة للغاية، تفهم اللعبة بالفعل. في رياضتنا، تحتاج إلى التوازن وعليك الجري بسرعة والانعطاف وتغيير الاتجاه وتكون دائم التحرك، تحتاج لرفع جسدك واستخدام ذراعيك ولمس لاعبين آخرين وحماية نفسك، أن تكون قادرا على القيام بكل ذلك بذراع واحد فقط. أمر لا يصدق. اربط ذراعك وحاول أن تفعل هذه الأشياء سترى الصعوبة".

- توم سيرماني، المدير الفني لـ أورلاندو برايد في تصريحات سابقة عن كارسون بكتيت.

تروي بكتيت موقفا في تلك المرحلة داخل غرفة خلع الملابس في أورلاندو برايد مع أليكس مورجان لاعبة سان دييجو ويف الحالي أبرزته "ذا جارديان" في تقرير عن اللاعبة عام 2018.

وفي أحد المباريات، تعرضت مورجان لضربة في ذراعها الأيسر، تحاملت وأكملت المباراة وعندما دخلت غرفة خلع الملابس من أجل الاستحمام صرخت من الألم قائلة: "ذراعي يؤلمني بشدة، لا أستطيع رفع شعري".

حينها ظهر صوتا من بعيد قائلا "مرحبا بكِ في عالمي" كان هذا صوت كارسون بكتيت.

أمر غريب للغاية لا تستطيع أعواما ربط حذائك، لكن كارسون بكتيت ربطت حذائها وارتدت قميص الفريق الأول لأمريكا.

رجل يصنع التاريخ

دعنا نعود بالزمن إلى عام 1917 عندما تعرض هيكتور كاسترو لاعب منتخب الأوروجواي الأسبق إلى حادث تسبب في بتر أحد ذراعيه.

حينها لم يكن يمارس هيكتور كرة القدم بشكل محترف لكن -ربما- جاءت تلك الواقعة لتحديد مساره في الحياة.

وفي عام 1921 انضم إلى نادي أتلتيك ليتو كلاعب شاب، قبل أن يضمه ناسيونال، النادي الأقوى في أوروجواي.

عام بعد عام زادت شهرة كاسترو وانضم إلى منتخب أوروجواي، وحقق معه لقب كأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" 1926، ثم حقق الميدالية الذهبية لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في أمستردام 1928.

ثم أتت اللقطة الأهم في مسيرة هيكتور عندما سجل هدفا في الدقيقة 89 في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين ويتوج باللقب ويصبح علامة في تاريخ كرة القدم في أوروجواي.

إنجازات فارقة صنعها بكتيت وكاسترو فتحت الأبواب للكثير من ذوي الإعاقات لاقتحام عالم كرة القدم.

أليكس سانشيز لاعب سوسيداد ديبورتيفو إيجيا واحد من هؤلاء اللاعبين الذين ولدوا دون ذراع، وينشط في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

في بعض الأحيان لا تحتاج لكؤوس في خزانتك لتُلقب بالبطل، مجرد تغلبك على الصعوبات الكبيرة تجعلك بطلا بالفعل.